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«Остался месяц до малыша»: Старшая дочь Трампа устроила сестре Тиффани бэби шауэр с кроликами

У младшей дочки Трампа скоро родится сын, Иванка устроила для сестры бэби шауэр
Дочери Трампа Тиффани и Иванка (Фото: Instagram* @ivankatrump)

Дочери Трампа Тиффани и Иванка (Фото: Instagram* @ivankatrump)

Младшая дочь Дональда Трампа, Тиффани, готовится стать мамой, и ее сестра Иванка организовала для будущей мамы красивый бэби шауэр. Праздник прошел в тематике кролика Питера, с голубыми украшениями и вкусностями. Совсем скоро 31-летняя модель впервые возьмет на руки своего мальчика.
Иванка, которой уже 43, взяла подготовку мероприятия в свои руки и украсила вечеринку в стиле сказок Беатрис Поттер. Были кроличьи хвостики на десертах, сэндвичи с мультяшным героем и макаруны в голубых тонах — намек на пол ребенка.

Кадры мероприятия (Фото: Instagram* @ivankatrump)

Тиффани показалась на празднике в таком же голубом платье, как и украшения, показывая нетерпение родить сына. Она опубликовала фото с мужем, где тот заботливо касается ее живота. Ожидается, что мальчик появится на свет примерно через месяц.

Тиффани Трамп со своим мужем (Фото: Instagram* @tiffanytrump)

На снимках, которые выложила Иванка, видно, как сестры наслаждались днем, полным смеха и тепла. Она написала, что планировать праздник было весело, и назвала Тиффани будущей замечательной мамой и своей доброй сестренкой.

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«Твой малыш уже такой любимый — и я очень счастлива, что у меня есть ты! Люблю тебя», — отметила Иванка.
Сама Тиффани поблагодарила сестру за красоту и любовь, которую та ей всегда дарит.

Кадры мероприятия (Фото: Instagram* @ivankatrump)

«Такой особенный день, празднуем скорое появление нашего сына! Остался один месяц! Спасибо моей старшей сестре Иванке за планирование самого красивого праздника нашего ребенка», — сказала будущая мама.
Дональд Трамп на вечеринке не появился, но его радость за дочь ни для кого не секрет. Еще в октябре в Детройте он объявил о беременности Тиффани, хваля ее мужа Массада Булоса и называя дочку исключительной счастливицей. Семья политика с нетерпением ждет малыша.

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«Концерт в Вильнюсе захотели отменить?»: Кристина Орбакайте может лишиться зарубежных заработков
Дочке Аллы Пугачевой Кристине Орбакайте грозит отмена шоу в Литве и Европе
09 апреля 2025, 06:06

Кристина Орбакайте (Фото: кадр видео Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, может потерять возможность зарабатывать за границей из-за проблем с концертами в Европе. Недавно она поделилась планами выступить в Литве, но местные власти задумались о запрете шоу. Ее карьера за рубежом оказалась под угрозой, а в России после отъезда матери из страны ситуация не лучше.
Жизнь Кристины давно связана с Америкой. Певица живет в США, выйдя замуж за бизнесмена Михаила Земцова — у него американское гражданство. У пары есть 13-летняя дочь Клавдия, которая учится в местной школе, а старший сын певицы Никита Пресняков теперь снимает клипы в Штатах после учебы в Нью-Йоркской киноакадемии.

В Россию Орбакайте прилетала лишь ради выступлений, но после ухода Пугачевой из страны ее концерты здесь свернулись.

Кристина Орбакайте с семьей (Фото: кадр видео Instagram* @orbakaite_k)

Сейчас певица выступает в США, Израиле и Европе, но гастролей стало меньше, а гонорары упали до 30–50 тысяч долларов за частное шоу. В Европе ситуация осложняется: в Литве могут запретить скорое выступление Кристины.

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Концерт в Вильнюсе Орбакайте должна была дать 31 мая на Pramogu arena. Теперь же не факт, что шоу состоится. Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас потребовал Кристину ясно высказаться о спецоперации на Украине, иначе выступление не состоится.

«Я видел фотографию, где Орбакайте принимает награду от Путина, но позиция относительно ситуации на Украине сейчас важнее. Организаторы концерта могут задать ей этот вопрос и предоставить ответ общественности», — передает «Комсомольская Правда» слова Палуцкаса

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* @orbakaite_k)

Если Литва решит отменить выступление, другие страны ЕС тоже могут закрыть Кристине сцену. Возможно, певица уже готова к такому исходу: 6 апреля она выложила ролик, в котором ходила из вагона в вагон в подземке Нью-Йорка и пела песню «Перелётная птица». Скорее всего, чтобы привлечь внимание иностранцев, которые могли о ней не слышать.



Между тем Алла Пугачева, живущая в Израиле, открыто критикует Россию, называя россиян «холопами и рабами». 8 апреля дипломат российского МИДа Мария Захарова заявила, что Пугачева пренебрегла любовью россиян. Она указала, что народная любовь явление уникальное в отличие от успешности, известности и популярности.

Кристина же пока молчит о политике, в отличие от матери.

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Воробьёв назвал себя идиотом в извинении перед девушками за слова о макияже
09 апреля 2025, 04:36

Алексей Воробьев (Фото: Instagram* @mr.alexsparrow)

Актер Алексей Воробьев недавно выложил пост в соцсетях, где признался, что чувствует себя «полным идиотом» из-за старых слов о макияже и о том, что именно девушки прихорашиваются для публики. В строгой водолазке и пиджаке он поделился своим прозрением — что сам одевается, чтобы произвести впечатление.
Осознание пришло, когда Воробьев готовился выйти из дома и выбирал себе одежду. Не мог понять, почему бы не выйти в обычном худи, ведь в нем удобнее. Он вдруг понял, что сам подстраивается под чужие взгляды, хотя раньше упрекал девушек за то же самое с косметикой. Этот момент заставил его пересмотреть свои взгляды и открыто посмеяться над собой.

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«Какой же Воробьёв, ты, идиот! (...) Ты ведь человек, который рассуждал, что девушки красятся для кого-то другого, а не для себя. Серьезно, я себя поймал на мысли, и мне так стыдно стало. Такие вот обновления в моей прошивке», — признался он.
Актер всего пару месяцев назад уверял, что женщин слишком сильно заботит мнение общества, что это делает их неполноценными. Тогда его слова вызвали волну критики, но он стоял на своем. Позже записал извинение, но мало кто счел его слова искренними.

Алексей Воробьев (Фото: кадр видео Instagram* @mr.alexsparrow)

Теперь же Воробьев добавил, что промахи помогают ему расти. Под постом Алексей с юмором подписал: «Извинительная водолазка» была случайностью, клянусь!

«Спасибо, что позволяете мне ошибаться», — закончил мысль он.
Алексей подчеркнул, что каждый должен быть собой не для других, а для собственного счастья.

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Инстасамка приобрела с мужем клуб «Чертаново Медиа» и решила в нем все поменять
09 апреля 2025, 03:51

Инстасамка (Фото: Instagram* @instasamka)

Блогер-миллионник Инстасамка (Дарья Зотеева) выложила пост о том, что купила чертановский футбольный клуб вместе с мужем Олегом Еропкиным, известным как Moneyken. Новость появилась в их совместной публикации.
«Клуб ждет полный ребрендинг», — объявила Инстасамка.
Это событие уже подтвердили из нескольких достоверных источников, включая директора певицы и руководителя команды Николая Ларина.

Инстасамка (Фото: кадр видео Instagram* @instasamka)

Инстасамка официально стала хозяйкой клуба «Чертаново Медиа». Клуб столкнется с серьезными переменами: новый состав игроков, другое название, форма и даже цвет — с синего на красный. Инстасамка сняла промо-ролик на поле, где предстала в обновленной экипировке. Олег возьмет на себя стратегию матчей и раскрутку в медиа.

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Появилась информация о возможном прибытии тела Паши Техника в Москву
Сумма сделки осталась в секрете, но «РБК Тюмень» сообщает о предположительной трате: около 300 миллионах рублей.

Инстасамка (Фото: кадр видео Instagram* @instasamka)

Дарья и Олег вместе с 2021 года: они поженились скромно, в кругу близких. Признание и просьбу выйти за него Олег озвучил в Париже у Эйфелевой башни, держа роскошное кольцо для любимой. Однако фамилию мужа Инстасамка взяла себе намного позже — об официальной смене ее документов сообщалось 12 марта 2025 года.

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Появилась информация о возможном прибытии тела Паши Техника в Москву
Самолет с телом Паши Техника мог уже прибыть в Шереметьево вечером 8 апреля
09 апреля 2025, 01:37

Паша Техник (Фото: кадр видео Telegram @evakaritskaua)

Тело рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), предположительно, уже доставлено в Москву рейсом SU 277 авиакомпании «Аэрофлот», совершившим посадку в столице 8 апреля в 22:12 по московскому времени.
Точных подтверждений присутствия останков музыканта на борту нет, однако информацию о возможной транспортировке ранее упомянул менеджер артиста Марк Яровный в своём Telegram-канале. Он сообщал, что в 19:07 самолёт всё ещё находился в воздухе, передает «News.ru».

«Борт с телом Паши в пути», — писал Яровный.
6 апреля гастрольный менеджер рэпера Марк Флинк отметил, что транспортировка тела будет осуществляться обычным рейсовым бортом авиакомпании «Аэрофлот», у которой есть спецбагаж для покойников.

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Рейс SU 277 вылетел из Пхукета. Самолет Boeing 777-300ER отправился с опозданием в 25 минут. Борт находился в воздухе 9 часов 30 минут. В терминал С аэропорта Шереметьево пассажиры прибыли в 22:23.

Паши Техника не стало 5 апреля в возрасте 40 лет. Последние дни жизни от провёл в больнице в Таиланде. По словам эксперта Михаила Стрешнева, смерть музыканта вызвал «фатальный комплекс» диагнозов: бактериальная пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).

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#техника
#авиакомпании
#аэрофлот
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«Могу с утра валяться и читать книгу»: Наташа Бардо рассказала о любви к жизни за городом
Актриса Наталья Бардо призналась, что за городом ей проще выспаться и отдохнуть
09 апреля 2025, 01:21

Наташа Бардо (Фото: Instagram* @bardonata)

Актриса Наташа Бардо призналась, что за городом ей легче расслабиться и выспаться, чем в шумной Москве. Она поделилась этим в беседе с журналом WomanHit, сравнив жизнь в квартире и доме.
Наталья рассказала, что после последних особо насыщенных двух лет работы мечтает о путешествиях в 2025 году, чтобы вдохновиться и отдохнуть.

Наташа Бардо (Фото: кадр видео Instagram* @bardonata)

Жизнь за городом для Бардо — это не просто выбор, а способ найти покой. Она обожает бегать по траве с мужем, сыном и собакой, наслаждаться запахом свежескошенной травы и читать по утрам без спешки. В отличие от столицы, где все подталкивает к суете, дом в Подмосковье дарит ей крепкий сон и уют.

«Для меня это загадка»: Ольга Орлова призналась, что ее двухлетняя дочка пока не говорит
«Для меня это загадка»: Ольга Орлова призналась, что ее двухлетняя дочка пока не говорит
«Я всегда за крепкий сон — за городом я стала спать спокойно. И без суеты могу с утра валяться и читать книгу. А город постоянно провоцирует на движение», — призналась Бардо.
С мужем Марюсом актриса активно воспитывает сына Эрика. Родители вместе помогают мальчику учиться общению и самостоятельности, много с ним разговаривают. Хотя Наташа смеется, что в их семье все воспитываются сами собой, включая взрослых.

Наташа Бардо (Фото: Instagram* @bardonata)

На вопрос о возможных будущих детях Бардо отвечает осторожно. Она не исключает возможности стать многодетной мамой, но пока не хватает времени и сил, ведь она хочет не просто рожать, а отдавать любовь, вкладывая в детей всю душу.

«Я стараюсь никогда не говорить «никогда». (...) Пока ресурса на это нет — слишком много у меня любимых. Муж, сын, мама, команда, профессия, я сама», — перечислила актриса.
Она также поделилась личным «секретом» стройности. Он прост: правильное питание, спорт и желание быть в форме.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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