«Остался месяц до малыша»: Старшая дочь Трампа устроила сестре Тиффани бэби шауэр с кроликами

Дочери Трампа Тиффани и Иванка (Фото: Instagram* @ivankatrump)
Младшая дочь Дональда Трампа, Тиффани, готовится стать мамой, и ее сестра Иванка организовала для будущей мамы красивый бэби шауэр. Праздник прошел в тематике кролика Питера, с голубыми украшениями и вкусностями. Совсем скоро 31-летняя модель впервые возьмет на руки своего мальчика.
Иванка, которой уже 43, взяла подготовку мероприятия в свои руки и украсила вечеринку в стиле сказок Беатрис Поттер. Были кроличьи хвостики на десертах, сэндвичи с мультяшным героем и макаруны в голубых тонах — намек на пол ребенка.
Тиффани показалась на празднике в таком же голубом платье, как и украшения, показывая нетерпение родить сына. Она опубликовала фото с мужем, где тот заботливо касается ее живота. Ожидается, что мальчик появится на свет примерно через месяц.
На снимках, которые выложила Иванка, видно, как сестры наслаждались днем, полным смеха и тепла. Она написала, что планировать праздник было весело, и назвала Тиффани будущей замечательной мамой и своей доброй сестренкой.
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Кадры мероприятия (Фото: Instagram* @ivankatrump)
Тиффани показалась на празднике в таком же голубом платье, как и украшения, показывая нетерпение родить сына. Она опубликовала фото с мужем, где тот заботливо касается ее живота. Ожидается, что мальчик появится на свет примерно через месяц.
Тиффани Трамп со своим мужем (Фото: Instagram* @tiffanytrump)
На снимках, которые выложила Иванка, видно, как сестры наслаждались днем, полным смеха и тепла. Она написала, что планировать праздник было весело, и назвала Тиффани будущей замечательной мамой и своей доброй сестренкой.
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«Твой малыш уже такой любимый — и я очень счастлива, что у меня есть ты! Люблю тебя», — отметила Иванка.Сама Тиффани поблагодарила сестру за красоту и любовь, которую та ей всегда дарит.
Кадры мероприятия (Фото: Instagram* @ivankatrump)
«Такой особенный день, празднуем скорое появление нашего сына! Остался один месяц! Спасибо моей старшей сестре Иванке за планирование самого красивого праздника нашего ребенка», — сказала будущая мама.Дональд Трамп на вечеринке не появился, но его радость за дочь ни для кого не секрет. Еще в октябре в Детройте он объявил о беременности Тиффани, хваля ее мужа Массада Булоса и называя дочку исключительной счастливицей. Семья политика с нетерпением ждет малыша.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева