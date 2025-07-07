Младшей дочери Игоря Николаева дали роль в кино

07 июля 2025, 16:37

Дочь Игоря Николаева Вероника будет сниматься в кино

Игорь Николаев с дочерью Вероникой (Фото: Instagram*, @igor_nikolaev_music)

Дочь 65-летнего музыканта Игоря Николаева и 42-летней актрисы и певицы Юлии Проскуряковой Веронику пригласили сняться в кино. Девятилетняя артистка сама рассказала об этом в личном блоге.







«Сегодня у меня первый съемочный день! — сказала восторженно девочка. — Пожелайте мне удачи!»