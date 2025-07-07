Младшей дочери Игоря Николаева дали роль в кино
Дочь Игоря Николаева Вероника будет сниматься в кино
Дочь 65-летнего музыканта Игоря Николаева и 42-летней актрисы и певицы Юлии Проскуряковой Веронику пригласили сняться в кино. Девятилетняя артистка сама рассказала об этом в личном блоге.
«Сегодня у меня первый съемочный день! — сказала восторженно девочка. — Пожелайте мне удачи!»Вероника показала свой вагончик: внутри есть диван, туалет, стол, кондиционер.
Напомним, что первой женой Игоря Николаева была его одноклассница Елена. У них родилась дочь Юлия, которая живёт в Майами и работает там врачом. С 1992 по 2001 год музыкант жил в браке с Наташей Королевой. В 2010 году Николаев связал свою жизнь с Юлией Проскуряковой.
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