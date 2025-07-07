«Они делают все не так»: Лайма Вайкуле винит Россию в том, что Азербайджан не пускает артистов

07 июля 2025, 16:23

Певица Вайкуле обвинила Россию в том, что Азербайджан не пускает артистов

Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Лайма Вайкуле считает Россию виноватой в том, что Азербайджан не пускает российских музыкантов. Такими мыслями она поделилась в интервью, отрывок которого опубликовал телеграм-канал «Хуже и не скажешь».





Ранее Азербайджан отменил несколько мероприятий с российскими артистами, включая концерты и спектакли. У певицы спросили, что она думает по этому поводу. Тогда она вспомнила слова из своей песни «Я вышла на Пикадилли».

«Все сейчас случилось не так. Знаете, у меня есть песня «я делала все не так». Это тоже относится к тому, что затеяли в России. Они делают все не так», – добавила исполнительница.