Младший брат актера Патрика Суэйзи умер от кровотечения на фоне цирроза
Младший брат Патрика Суэйзи, Шон, умер в возрасте 63 лет. Как пишет People, он скончался в Лос-Анджелесе в середине декабря, однако известно об этом стало лишь сейчас.
По информации издания, причиной смерти стало кровотечение в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, вызванное тяжёлым метаболическим ацидозом, варикозным расширением вен пищевода и алкогольным циррозом печени.
Шон Суэйзи работал менеджером в индустрии развлечений. У него остались двое детей — дочь Кэсси и сын Кайл. Он пережил своего знаменитого брата всего на шесть лет.
Патрик Суэйзи, прославившийся ролями в фильмах «Грязные танцы» и «Призрак», умер в 2009 году в возрасте 57 лет от рака поджелудочной железы.
