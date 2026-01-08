Младший брат актера Патрика Суэйзи умер от кровотечения на фоне цирроза

08 января 2026, 12:14

People: Младший брат актера Патрика Суэйзи Шон умер от кровотечения при циррозе

Патрик Суэйзи (Фото: кадр из фильма «Донни Дарко», 2001 год)

Младший брат Патрика Суэйзи, Шон, умер в возрасте 63 лет. Как пишет People, он скончался в Лос-Анджелесе в середине декабря, однако известно об этом стало лишь сейчас.