Во Франции простились с легендой кино Брижит Бардо

08 января 2026, 04:27

Брижит Бардо (Фото: кадр из фильма «И Бог создал женщину»)

Завершилась церемония прощания с легендарной французской актрисой Брижит Бардо. Траурное мероприятие прошло в церкви Нотр‑Дам‑де‑л’Ассомпсьон в Сен‑Тропе, передаёт France 24.