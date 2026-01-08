Во Франции простились с легендой кино Брижит Бардо
Завершилась церемония прощания с легендарной французской актрисой Брижит Бардо. Траурное мероприятие прошло в церкви Нотр‑Дам‑де‑л’Ассомпсьон в Сен‑Тропе, передаёт France 24.
На церемонию собрались близкие и друзья покойной. Гроб с телом актрисы выносили под аплодисменты собравшихся. По просьбе семьи присутствующим запретили вести фото‑ и видеосъёмку.
Бардо похоронили в семейном склепе на Морском кладбище рядом с родителями и другими родственниками. Неподалёку расположена могила её первого супруга, режиссёра Роже Вадима, который во многом способствовал успеху актрисы в кино.
Брижит Бардо скончалась на 92‑м году жизни. Месяц назад её госпитализировали в Тулоне. В октябре актриса перенесла операцию в связи с тяжёлым заболеванием. Лишь после её смерти супруг Бернар д’Ормаль заявил, что артистка боролась с онкологией.
Мировая известность пришла к Бардо после выхода фильма «И Бог создал женщину». За свою карьеру она снялась примерно в 50 картинах, но в 1973 году завершила актёрскую деятельность. После этого Брижит посвятила себя защите прав животных, основав соответствующий фонд.
