Достижения.рф

«Я нервный человек»: Настасья Самбурская объяснила, почему не молчит в ответ на хейт

Настасья Самбурская призналась, что оскорбления хейтеров помогают ей успокоиться
Настасья Самбурская (Фото: Instagram* / @samburskaya)

Актриса Настасья Самбурская не из тех знаменитостей, кто предпочитает игнорировать негативные комментарии в соцсетях. Артистка нередко отвечает критикам не только на собственной странице, но и в чужих обсуждениях. В интервью проекту «Музлофт» она объяснила, почему любит вступать в подобные споры.



По словам Самбурской, резкие ответы помогают ей справляться с эмоциями и чувствовать себя спокойнее. Актриса призналась, что считает себя нервным и эмоциональным человеком, поэтому иногда возможность высказаться в ответ на неприятные слова становится для неё своеобразной разрядкой.

При этом звезда с иронией отнеслась к привычке некоторых людей благодарить за критику и обещать стать лучше. Сама Настасья предпочитает не скрывать раздражения и может ответить обидчику довольно резко.

Для Самбурской перепалки в комментариях — не столько попытка переубедить критиков, сколько способ выпустить пар и облегчить собственное эмоциональное состояние.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0