«Я нервный человек»: Настасья Самбурская объяснила, почему не молчит в ответ на хейт

16 октября 2026, 22:40

Настасья Самбурская призналась, что оскорбления хейтеров помогают ей успокоиться

Настасья Самбурская (Фото: Instagram* / @samburskaya)

Актриса Настасья Самбурская не из тех знаменитостей, кто предпочитает игнорировать негативные комментарии в соцсетях. Артистка нередко отвечает критикам не только на собственной странице, но и в чужих обсуждениях. В интервью проекту «Музлофт» она объяснила, почему любит вступать в подобные споры.