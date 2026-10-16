«Я нервный человек»: Настасья Самбурская объяснила, почему не молчит в ответ на хейт
Актриса Настасья Самбурская не из тех знаменитостей, кто предпочитает игнорировать негативные комментарии в соцсетях. Артистка нередко отвечает критикам не только на собственной странице, но и в чужих обсуждениях. В интервью проекту «Музлофт» она объяснила, почему любит вступать в подобные споры.
По словам Самбурской, резкие ответы помогают ей справляться с эмоциями и чувствовать себя спокойнее. Актриса призналась, что считает себя нервным и эмоциональным человеком, поэтому иногда возможность высказаться в ответ на неприятные слова становится для неё своеобразной разрядкой.
При этом звезда с иронией отнеслась к привычке некоторых людей благодарить за критику и обещать стать лучше. Сама Настасья предпочитает не скрывать раздражения и может ответить обидчику довольно резко.
Для Самбурской перепалки в комментариях — не столько попытка переубедить критиков, сколько способ выпустить пар и облегчить собственное эмоциональное состояние.
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