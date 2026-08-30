«Свои противостояния»: Баста высказался о соперничестве Крида с Дмитриенко

30 августа 2026, 12:50

Рэпер Баста высказался о соперничестве Егора Крида и Вани Дмитриенко

Василий Вакуленко (Фото: Telegram @nogganobasta)

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) перед сольным концертом в «Лужниках» высказался о соперничестве Егора Крида и Вани Дмитриенко.





В беседе с «Газетой.Ru» Вакуленко на вопрос о том, как он относится к тому, что 20-летний Дмитриенко собрал полный стадион, назвал певца «хорошим парнем». Он добавил, что радуется за любого артиста, который собирает большие площадки.



Говоря о сравнении концертов Дмитриенко и Крида, Баста предложил фанатам проверить информацию о продаже билетов у кассового оператора.

«Можно посмотреть, сколько билетов было продано за деньги. И вы поймете, кто из молодёжи победил», — отметил артист.