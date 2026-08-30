«Приехал на велосипеде»: Баста раскрыл секрет подготовки к концерту

30 августа 2026, 11:13

Рэпер Баста приехал на велосипеде в «Лужники» перед вторым выступлением в Москве

Василий Вакуленко (Фото: Telegram @nogganobasta)

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) рассказал, как восстановил силы после совместного выступления с Гуфом, прошедшего 28 августа в Москве.





В беседе с «Газетой.Ru» артист сообщил, что поспал и позанимался спортом перед вторым столичным концертом.

«Поспал сегодня шесть часов. Потом приехал сюда [в «Лужники»] на велосипеде, потренировался ещё и двадцать минут поспал. И вот я здесь», — рассказал Василий.