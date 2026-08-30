«Приехал на велосипеде»: Баста раскрыл секрет подготовки к концерту
Рэпер Баста приехал на велосипеде в «Лужники» перед вторым выступлением в Москве
Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) рассказал, как восстановил силы после совместного выступления с Гуфом, прошедшего 28 августа в Москве.
В беседе с «Газетой.Ru» артист сообщил, что поспал и позанимался спортом перед вторым столичным концертом.
«Поспал сегодня шесть часов. Потом приехал сюда [в «Лужники»] на велосипеде, потренировался ещё и двадцать минут поспал. И вот я здесь», — рассказал Василий.28 августа 2026 года в «Лужниках» состоялся концерт «Баста/Гуф 2026», на котором выступили оба рэпера. Мероприятие приурочили к выходу одноименного альбома, продолжающего их известный проект 2010 года. 29 августа Вакуленко дал сольный концерт с участием звёздных гостей.
Ранее Баста пригласил рэпера Канье Уэста выступить в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Певец пообещал американской звезде «улетевшую кукушку» после тура по России.