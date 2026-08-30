«Она непростая, но интересная»: ICEGERGERT намерен продолжить работу с Лолитой

30 августа 2026, 11:33

ICEGERGERT заявил о желании записать ещё одну песню с Лолитой Милявской

Георгий Гергерт и Лолита Милявская (Фото: Telegram @iceicegergert)

Рэпер ICEGERGERT, настоящее имя которого Георгий Гергерт, поделился деталями сотрудничества с певицей Лолитой Милявской.





В июле артисты выпустили совместную песню «Шабаш». В беседе с «Газетой.Ru» ICEGERGERT признался, что с удовольствием поработал бы с певицей снова.

«Чтобы сделать трек с Лолитой, нужно познакомиться с ней лично. Она непростая личность, она очень интересная девушка. Получилось найти общий язык. Она очень крутая, и я горжусь этой работой. Хотел бы ещё, наверное, песню с ней сделать», — заявил Георгий.