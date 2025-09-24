Достижения.рф

«Это не наша повестка»: Мачеха Волочковой открестилась от скандала с дочерью

Мачеха Ариадны Волочковой прокомментировала её отношения с матерью
Ариадна и Анастасия Волочковы (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Мачеха Ариадны Волочковой Елена Николаева сообщила, что не знает о подробностях отношений падчерицы с её матерью балериной Анастасией Волочковой. Об этом Николаева заявила на премьере сериала «Берлинская жара». Её слова приводит издание «Страсти».



Елена подтвердила, что поддерживает общение с дочерью своего мужа. Однако мачеха отметила, что в их семье не обсуждают конфликт Ариадны с её матерью.

«Я не знаю, у нас это не такая [важная, — прим. ред.] повестка, чтобы это как-то обсуждалось в семье. Я не знаю ничего о её отношениях с матерью. Кто-то что-то говорит, наверное, это так», — высказалась она.
