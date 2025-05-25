«Мне бы этих поднять на ноги»: Филипп Киркоров заявил, что не готов стать отцом в третий раз

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Филипп Киркоров заявил, что не готов снова стать отцом. Об этом он сообщил в беседе с репортёрами шоу «Однажды» на НТВ.
Певец опроверг слухи о готовности стать отцом в третий раз. Киркоров отметил, что ему необходимо воспитать своих наследников, поэтому ему не хватает времени думать о пополнении.
Филипп Киркоров воспитывает двоих детей, рождённых от суррогатной матери – Аллу-Викторию и Мартина.
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«Боже мой, откуда такая информация? Мне бы этих поднять на ноги, моих подростков. Сейчас самый сложный возраст у них – 13-14 лет», – подчеркнул Киркоров.При этом артист не стал отрицать, что когда-нибудь он может захотеть третьего ребёнка, но только если у него появится новая избранница.
Филипп Киркоров воспитывает двоих детей, рождённых от суррогатной матери – Аллу-Викторию и Мартина.
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Анастасия Чинкова