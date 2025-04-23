«Плакала после начала СВО»: Яна Поплавская выступила против участия Саши Бортич в российских фильмах

Чемпионка мира и Олимпийских игр, известная фигуристка Марина Анисина не раз бывала в центре внимания не только спортивной, но и светской хроники. Одна из самых обсуждаемых историй в её жизни — роман с наследником, а позже князем Монако Альбером II. Подробнее в материале «Радио 1».