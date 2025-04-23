«Плакала после начала СВО»: Яна Поплавская выступила против участия Саши Бортич в российских фильмах

Яна Поплавская (фото: Telegram @the_yana_poplavskaya)
Яна Поплавская раскритиковала коллегу, актрису Сашу Бортич и высказалась против съёмок комедии «Будь моим парнем» с её участием. Артистка уверена, что фильм не должен получить прокатное удостоверение.
В своём Telegram-канале Поплавская рассказала, что получила сообщение от поклонницы, которая призвала обратить внимание на Бортич. Яна изучила деятельность и публичные выступления актрисы и выяснила, что она сильно негодовала в 2022 году, после начала СВО. Также она делала заявления о других общественно-политических событиях в России и родной Белоруссии.
Актриса подчеркнула, что, если фильм «Будь моим парнем» получит прокатное удостоверение, то это продемонстрирует поддержку оппозиционеров в России.
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*запрещён в РФ
«Называла Конституцию и Уголовный кодекс РФ «бумажками» и плакала после начала СВО. Александра Бортич – уроженка Белоруссии, когда там были волнения в 2020-м году, актриса выступила против Александра Лукашенко и поддерживала оппозицию», – отметила Поплавская.Саша Бортич (фото: Instagram* @bortich)
Актриса подчеркнула, что, если фильм «Будь моим парнем» получит прокатное удостоверение, то это продемонстрирует поддержку оппозиционеров в России.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова