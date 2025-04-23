Неудачный роман и поиск невесты на шоу «Давай поженимся»: как сейчас живет и выглядит сын Михаила Круга

Александр Круг (Фото: Instagram*/alexanderkkrug)
Михаил круг умер 1 июля 2002 года. У него было двое детей. Со дня его смерти прошло почти 23 года. Что известно о жизни младшего сына артиста расскажет «Радио 1».
Отношения Ирины и Михаила КругаИстория отношений исполнителя шансона Михаила Круга и официантки из Челябинска Ирины до сих пор вызывает интерес у поклонников артиста. На момент их встречи оба уже успели побывать в браках. У Ирины подрастала дочь Марина, а сын Михаила от первого брака, Дмитрий, жил с матерью. Несмотря на разницу в возрасте — Ирина была младше на 14 лет — Михаил почти сразу сделал ей предложение.
26 мая 2002 года в семье родился сын Александр. Однако счастье оказалось недолгим: в июле того же года Михаил Круг был застрелен в собственном доме. Молодая вдова осталась одна с новорождённым ребёнком на руках. Несмотря на трагедию, Ирина сумела справиться с тяжестью утраты и ответственности. Она начала сольную карьеру, сначала исполнив несколько песен в память о супруге, а затем продолжила творческий путь в шоу-бизнесе.
Детство и карьера Александра Круга
Александр Круг (Фото: Instagram*/alexanderkkrug)
Сыну она с раннего детства рассказывала об отце, воспитывая в нём уважение к его памяти и творчеству. Александр вырос, зная: его отец — не просто известный артист, но человек, оставивший глубокий след в музыкальной культуре. Он с детства слушал его песни и вместе с матерью посещал могилу Михаила.
Ирина сделала всё, чтобы сын получил достойное образование: он окончил кадетский корпус, учился в одной из лучших школ, активно занимался спортом. В выборе профессии Александр никогда не сомневался — он с ранних лет мечтал пойти по стопам отца. Образование в Щукинском театральном училище и в ГИТИСе стало прочной основой для будущей карьеры.
Впервые на сцене он появился в 16 лет — вместе с матерью. После этого Александр начал активно выступать как сольно, так и в дуэте с Ириной Круг. Его репертуар включает не только шансон, но и рэп, что позволило расширить аудиторию и заявить о себе как о самостоятельном артисте.
«Мужская проституция»: Андрей Малахов раскрыл тайны семьи Надежды Кадышевой. Как и за счет чего живет сын народной артистки
Личная жизнь молодого исполнителя также вызывает интерес публики. Некоторое время он встречался с девушкой по имени Лиза — пара активно делилась фотографиями в социальных сетях, однако впоследствии их роман завершился. Участие Александра в проекте «Новая фабрика звёзд» породило слухи о том, что артист ищет любовь, однако он подчеркнул, что главная цель его участия — творческое развитие.
На шоу он исполнил песню, посвящённую бывшей возлюбленной, с которой был в отношениях полтора года. По его словам, чувства были глубокими, но расставание стало неизбежным. Позже у Александра начался новый роман, однако пара быстро рассталась: как объяснил сам артист, оба сделали приоритетом карьеру, а не личные отношения.
Поиск любви на ТВВ декабре 2024 года Александр Круг появился в эфире популярной телепередачи «Давай поженимся!» — по словам артиста, по инициативе матери. Среди участниц шоу были Сабина — наследница с недвижимостью в Москве и Дубае, Лариса — давняя поклонница творчества Александра, и Ульяна — девушка, пережившая сложные отношения и вызвавшая сочувствие зрителей своей историей.
(Фото: кадр из шоу «Давай поженимся!»)
В финале программы Александр сделал выбор в пользу Ульяны. Несмотря на сомнения части аудитории в перспективности этого союза, отношения пары продолжаются, и молодые люди активно проводят время вместе. 1 апреля, в день рождения Ульяны, Александр опубликовал в социальных сетях тёплое поздравление, назвав возлюбленную «дорогой и любимой» и выразив надежду на совместное будущее.
Поклонники артиста выразили поддержку и пожелали паре сохранить искренние чувства. Александр не раз подчеркивал, что стремится к серьёзным отношениям и мечтает о крепкой семье — и, судя по всему, готов к её созданию.
Читайте также:
Невестка продюсера Виктора Дробыша объявила о пятой беременности
Лишние 10 кг: дочь Заворотнюк недовольна своей фигурой после родов
«Куда она лезет»: Волочкова набросилась с критикой на Николаеву из-за слухов об отмене свадьбы дочери
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дарья Филинова