«Её интимные фото скинули в школьные чаты, она попала в рехаб»: Марк Эйдельштейн вспомнил о первой трагичной любви

Марк Эйдельштейн (фото: ВКонтакте @m.eydel)
Марк Эйдельштейн вспомнил юность в родном Нижнем Новгороде. 23-летний актёр пережил буллинг и несчастную любовь в подростковом возрасте.
Парень рос довольно щуплым и подвергался травле в школе, в том числе из-за своей фамилии. Он рассказал, что его неоднократно избивали ребята постарше, но он никак не мог дать им отпор.
Долгое время Эйдельштейн скрывал от родителей происходящее в школе. Но однажды они всё же узнали, когда парень вернулся домой с разбитым лицом. Тогда семья приняла решение переехать и перевести сына в другую школу.
Но с районом детства у Марка связано ещё одно болезненное переживание. Здесь он впервые влюбился, причём в девушку, которая была на три года старше него.
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Долгое время Эйдельштейн скрывал от родителей происходящее в школе. Но однажды они всё же узнали, когда парень вернулся домой с разбитым лицом. Тогда семья приняла решение переехать и перевести сына в другую школу.
Но с районом детства у Марка связано ещё одно болезненное переживание. Здесь он впервые влюбился, причём в девушку, которая была на три года старше него.
«Я понимал, что я влюблён, но у меня с ней ничего не будет, как будто ты влюбляешься в какую-то героиню из фильма. Я начал не подкатывать, потому что понимал, это бессмысленно и тщетно, но ухаживал – то сосиску в тесте подогнал, и она начинает обращать на тебя внимание. Я ни разу с ней не целовался, даже за ручку не держал. Но какое-то было романтическое напряжение. Были крутые моменты, мы были на крыше, пели вместе», – поделился актёр в шоу «Вписка».У девушки в тот момент был молодой человек, от которого они тщательно скрывали своё общение. Но после переезда в другой район Эйдельштейн и его подруга отдалились, а спустя некоторое время он узнал, что кто-то слил в школьные чаты её интимные фотографии. Через год Марк встретил её парня, и выяснилось, что это сделал он, узнав, что она общалась с Эйдельштейном.
«Он мне сказал: "Да, из-за тебя, чувак. Потому что я узнал, что вы с ней мутили, и слил эти фотографии". А дальше она начала употреблять наркотики и попала в рехаб из-за этих интимных фоток. Мне было очень больно и очень стрёмно. К сожалению, я никак не мог ей помочь. Вот если бы сказал ей в 15 лет, будь моей женой, то может и по-другому всё было бы», – добавил актёр.Читайте также:
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Анастасия Чинкова