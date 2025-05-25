«Мне было больно, но спокойно»: экс-супруга Гуфа рассказала, как рэпер отвез ее в роддом

Юлия Королева (Фото: Инстаграм* @yuliyakorolevaa)
Юлия Королева рассказала о рождении единственной дочери. Экс-супруга Гуфа (Алексея Долматова) заявила, что артист поддерживал ее в тот день.
Юлия и Гуф заключили брак в декабре 2021-го, а в мае следующего у них родилась дочь Тина. 25 мая малышке исполнилось три года. В личной праздник наследницы девушка решила вспомнить, как прошли ее роды.
Королева показала фотографию с того времени, когда носила Тину под сердцем. Со слов Юлии, три года назад она не осознавала, что будет рожать целые сутки.
Разрыв Гуфа и его второй жены был непростым. Девушка подала на развод в июле 2023-го года. Артист предпринимал попытки силой забрать дочь у Юлии, она рассказывала, как убегала от Долматова, который находился в неадекватном состоянии.
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Королева показала фотографию с того времени, когда носила Тину под сердцем. Со слов Юлии, три года назад она не осознавала, что будет рожать целые сутки.
«Мы ехали в машине, он ел булочку и пил сок. И говорил: «Юлясик, не переживай, я рядом!». Тогда было такое раннее утро, так свежо. Мне было больно, но спокойно. Ожидание появления на свет нового человека. Это были самые тяжелые, но самые прекрасные часы в моей жизни. Я этого не забуду никогда» — откровенничала бывшая жена рэпера.
Разрыв Гуфа и его второй жены был непростым. Девушка подала на развод в июле 2023-го года. Артист предпринимал попытки силой забрать дочь у Юлии, она рассказывала, как убегала от Долматова, который находился в неадекватном состоянии.
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Ольга Енгалычева