«Мне было плохо физически»: Алсу рассказала, как люди «садились ей на шею»

Алсу Сафина (Фото: Телеграм @alsouofficial)
Певица Алсу написала в личном блоге, что раньше позволяла другим людям относиться к ней несправедливо и буквально садиться на шею, после чего испытывала физические страдания. Она смогла решить свою проблему только с помощью психотерапевта.
Прежде чем обратиться к специалисту, артистка долго и безуспешно пыталась сама понять, что она делает не так, почему люди обижают ее и относятся потребительски.
После прохождения терапии она смогла отпустить обиды и не жить прошлым. Певица считает, что сделала правильные выводы из многих сложных ситуаций и событий, происходивших с ней раньше.
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«Я старалась быть хорошим человеком, никого не предавать и не обманывать, но ко мне раз за разом относились несправедливо. Я в буквальном смысле заболевала от этой несправедливости, страдала бессонницей, апатией, мне было плохо физически», — написала Алсу в своей социальной сети.
После прохождения терапии она смогла отпустить обиды и не жить прошлым. Певица считает, что сделала правильные выводы из многих сложных ситуаций и событий, происходивших с ней раньше.
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Александр Бойцов