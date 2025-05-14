Пять детей и четыре жены: телеведущая Дана Борисова раскрыла подробности отношений с бизнесменом из Англии

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)
Телеведущая Дана Борисова впервые поделилась подробностями своих отношений с предпринимателем из Великобритании. Пара познакомилась менее года назад, и их история началась с необычного жеста со стороны мужчины, оказавшегося впоследствии её бойфрендом. Подробнее об их истории любви расскажет «Радио 1».
«Просто дал карту — и сказал: вернёшь как-нибудь»
История знакомства оказалась необычной. В июле 2024 года, перед вылетом на съёмки проекта «Звезды в джунглях» в Колумбию, Дана оказалась без банковской карты. За помощью она обратилась в чат жильцов своего жилого комплекса, но никто не откликнулся.
«Я уже была на стыковке в одном из аэропортов, когда мне пришло сообщение от него. Он написал, что его зовут Кирилл, назвал фамилию, рассказал, что живет в Англии, а его родственница — в моем ЖК. Без лишних разговоров скинул мне данные своей карты и сказал, что я могу оплачивать с нее всё. Потом он сказал ключевую фразу — "Вернешь как-нибудь". Я это "как-нибудь" поняла совершенно не буквально, внимательно следила за тем, что будет дальше», — рассказала Борисова в беседе с VOICE.
Телеведущая добавила, что никогда не пользовалась его картой без его разрешения, поэтому все покупки были согласованы, Кирилл никогда не отказывал Борисовой.
Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)
Щедрый кавалер с непростой семейной историей
Позже выяснилось, что Кирилл — опытный в личных делах мужчина. За плечами у него четыре брака и пятеро детей от разных женщин. Тем не менее, как подчёркивает Дана, он поддерживает отношения с каждой из бывших супруг и заботится о всех детях.
«Он сам с Камчатки. Мне он сразу очень понравился. Он на три года младше меня. Визуально симпатичный, не вру. Он мне сразу откровенно рассказал, что у него пять детей и четыре жены по всем краям света. Он всех содержит. У него все жены живут в хороших условиях, он со всеми поддерживает связь. При мне общался со своей дочерью — внимательно слушал ее, не обрывал фразами "Перезвоню, занят…"» — отметила Дана.
Тайный миллионер и поклонник сериалов
Борисова призналась, что не знает деталей бизнеса Кирилла и чем именно занимается предприниматель, но известно, что под его руководством находятся около 3 тысяч сотрудников.
Мужчина сейчас ведёт бизнес в Китае и Великобритании, а также владеет квартирой в Москве-Сити.
Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)
Интересно, что на момент знакомства Кирилл не знал о её медийной карьере. Только спустя время он начал смотреть проекты с её участием — в том числе трёхчасовую серию «Сокровищ императора», которую Дана недавно ему отправила.
«Я до последнего не думала о том, что какой-то мужчина может разделить мою страсть к сериалам, но выяснилось, что мы и в этом похожи. Он не знал, кто я, когда писал. Сейчас я ему как раз отправила вторую серию "Сокровищ императора" со своим участием. Предупредила, что эпизод получился долгим, 3,5 часа. Он сказал, что посмотрит весь выпуск в самолете», — поделилась артистка.
Гостевой брак как идеальный формат отношений
По словам звезды, отношения с Кириллом развиваются легко и гармонично. Дана называет их союз «гостевым браком» — форматом, который полностью её устраивает.
«Это идеальные для меня отношения. Я поняла, что это то, о чем я всегда мечтала. Обычный брак я вообще не рассматриваю. Меня очень смущает, что кто-то может вторгаться в мое личное пространство. Ведь это постоянно надо уделять кому-то время, делить с кем-то быт, а меня это совершенно не устраивает. Я самодостаточный человек. Мне очень хорошо наедине с собой, наедине с дочкой. У нас полное взаимопонимание», — подчеркнула она.
Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)
Дана не скрывает: мужчина часто делает ей подарки — от ювелирных украшений до одежды. Более того, прошлым летом он полностью оплатил отдых для Даны и её дочери.
«Он очень щедрый и ответственный человек. Мне это приятно, потому что в наше время существует большое количество жадных мужчин. У нас не умеют красиво относиться к просьбам девушек. Если ты просишь поддержать тебя финансово, тебя упрекают, обвиняют в меркантильности. А он относится к этому спокойно. И я к этому спокойно отношусь, знаю, что он меня поддержит в случае необходимости. Я считаю, что здоровые финансовые отношения такими и должны быть», — сказала Борисова.
Дочь Борисовой про избранника мамы
Скоро Кирилл прилетит в Москву почти на месяц. Пара планирует провести это время вместе, возможно, отправиться в путешествие. А телеведущая надеется, что в ближайшем будущем состоится знакомство Кирилла с её дочерью Полиной, которая с интересом отнеслась к мужчине.
Дана Борисова с дочкой (фото: Instagram* / danaborisova_official)
«Моя Полина такой же философ, как и я. Она с ним пока не знакома, но с интересом слушает мои истории о нем, интересуется, расспрашивает, ей любопытно. В его планах нет переезда в Россию. Про меня в роли жены мы пока только шутим. Меня спрашивают, не хочет ли он ребенка, но у него пятеро детей, наследников уже достаточно», — сказала телеведущая.
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Дайана Хусинова