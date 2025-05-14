«Мой муж — неисправимый романтик»: Прилучный и Брутян показали страстный отдых в Таиланде

Певица Надежда Бабкина повредила руку во время выступления со своим коллегой по цеху Александром Буйновым по случаю празднования 75-летнего юбилея. Подробностями исполнительница поделилась с журналом «7Дней». По ее словам, пока Буйнов пел первый куплет, ей нужно было переодеться примерно за полторы минуты.