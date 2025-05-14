«Мой муж — неисправимый романтик»: Прилучный и Брутян показали страстный отдых в Таиланде

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Павел Прилучный и Зепюр Брутян наслаждаются отпуском в Таиланде, совмещая семейный досуг с романтическими моментами. Судя по кадрам, опубликованным в аккаунте актрисы в Instagram*, накануне звездные супруги вместе принимали ванну.
Причем актер постарался организовать идеальное свидание для любимой: с пеной и экзотическими цветами.
Читайте также
«Давно спим в разных комнатах»: из-за чего начался разлад в отношениях Агутина и Варум, с кем на самом деле певец изменил жене
«Ей лицо запороли»: Рита Дакота сравнила себя с Деми Мур после неудачной операции
«Советую заниматься собой»: Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в безделье
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Кадр из видео (Инстаграм* @zepyur_brutyan)
«Мой муж — неисправимый романтик, — восторженно отреагировала на сюрприз своего мужа Зепюр. — Еще и цветочки сорвал. Красота! Люблю тебя!»К слову, в поездке пара успевает все: и уделить внимание детям (общему сыну Микаэлю и сыну Тимофею от прошлого брака Прилучного и Муцениеце), и насладиться друг другом.
Читайте также
«Давно спим в разных комнатах»: из-за чего начался разлад в отношениях Агутина и Варум, с кем на самом деле певец изменил жене
«Ей лицо запороли»: Рита Дакота сравнила себя с Деми Мур после неудачной операции
«Советую заниматься собой»: Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в безделье
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Стажер