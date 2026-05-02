Стало известно, сколько заработает Королева на майских концертах в баре Москвы
Наташа Королева заработает более двух миллионов рублей на майских концертах, которые пройдут в московском баре. Об этом сообщает РИА Новости.
Певица даст два выступления в столичном баре Petter – 2 и 27 мая. Концертная площадка рассчитана на 91 место, самые низкие цены на билеты составляют семь с половиной тысяч рублей. Поклонники услышат знаменитые хиты певицы 1990-х и 2000-х годов, включая «Жёлтые тюльпаны», «Маленькую страну» и «Конфетти».
Больше всего придется заплатить желающим приобрести места за баром, стоящие 12,5 тысячи рублей, или за столиком у сцены — их продают за 15,5 тысячи. На сегодняшний день на концерт 2 мая продано более 75 процентов билетов, на выступление 27 мая – около 30 процентов. Если оба вечера пройдут с аншлагом, выручка Королевой без учёта расходов превысит два миллиона рублей.
В апреле певица во время визита в Нижний Новгород прокомментировала частые сравнения с Юлией Проскуряковой — нынешней супругой её бывшего мужа Игоря Николаева. Королёва призналась, что не считает их похожими внешне. Определенные сходства можно заметить разве что в характерах женщин.
