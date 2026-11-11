«Это бессмысленно»: Певица MARGO высказалась о конкуренции в шоу-бизнесе

11 ноября 2026, 19:57

Певица MARGO рассказала, почему у неё нет конфликтов со звёздами

Маргарита Овсянникова (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Певица MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) заявила, что у неё ни с кем нет конфликтов.





В беседе с «Леди Mail» певица отметила: некоторым людям сложно принять, что она выросла у них на глазах и стала заметной артисткой.

«А есть те, кто это принял, понимает меня и моё творчество, — с ними у меня прекрасные отношения. Я вообще ни с кем не соревнуюсь: я соревнуюсь только с собой. И искренне сочувствую тем, кто пытается соревноваться со мной, потому что это бессмысленно — мы все разные. Кто-то талантлив, кто-то харизматичен, кто-то прекрасный человек. Но когда в одном артисте соединяются эпатаж, умение работать с публикой, поклонниками, хейтерами, медиа, давать концерты и делать настоящее шоу — таких людей единицы», — заявила Маргарита.