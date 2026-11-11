«Филипп непростой»: Певица MARGO раскрыла детали отношений с Киркоровым
Певица MARGO рассказала об отношениях с Филиппом Киркоровым
Певица MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым.
В беседе с «Леди Mail» артистка заявила, что Филипп Бедросович — непростой человек.
«Мне кажется, простых людей вообще не бывает. Особенно если речь идёт о короле — Филиппе Киркорове. Но я не сказала бы, что когда-либо испытывала с ним серьёзные сложности. Максимум один раз у нас возникло недопонимание, но мы очень быстро его решили. Я гибкий человек, Филипп — тоже профессионал. Поэтому не знаю, кто и что мог испытывать в работе с ним, но лично я нашими отношениями полностью довольна», — рассказала Овсянникова.Кроме того, Маргарита добавила, что Филипп Киркоров помог ей построить карьеру артистки.