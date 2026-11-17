17 ноября 2026, 12:47

Актриса Софья Лебедева рассказала, почему не афиширует личную жизнь

Софья Лебедева (Фото: Instagram* @sofi.lebedeva)

Актриса Софья Лебедева, исполнившая одну из главных ролей в фантастической драме «Дива», рассказала, почему не афиширует личную жизнь.





В интервью «Леди Mail» Лебедева подчеркнула, что совершенно не нуждается в комментариях, мнениях и присутствии других людей.

«Личная жизнь для меня — это сакральное, нежное, хрупкое, очень красивое и волшебное пространство между двумя людьми. Я даже с близкими друзьями не очень делюсь подробностями своей личной жизни. Мне кажется, это то, что принадлежит только двоим, и это нужно беречь и оберегать. Любовь, отношения, брак — это настоящее чудо на земле. И это чудо нужно охранять», — отметила артистка.