«Сердце занято, и давно»: Звезда «Дивы» впервые высказалась о личной жизни
Актриса Софья Лебедева рассказала, почему не афиширует личную жизнь
Актриса Софья Лебедева, исполнившая одну из главных ролей в фантастической драме «Дива», рассказала, почему не афиширует личную жизнь.
В интервью «Леди Mail» Лебедева подчеркнула, что совершенно не нуждается в комментариях, мнениях и присутствии других людей.
«Личная жизнь для меня — это сакральное, нежное, хрупкое, очень красивое и волшебное пространство между двумя людьми. Я даже с близкими друзьями не очень делюсь подробностями своей личной жизни. Мне кажется, это то, что принадлежит только двоим, и это нужно беречь и оберегать. Любовь, отношения, брак — это настоящее чудо на земле. И это чудо нужно охранять», — отметила артистка.Отвечая на вопрос о любимом человеке, Софья сказала, что её сердце занято и уже довольно давно.