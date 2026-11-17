47-летняя Елена Летучая показала фигуру в плавках и укороченном топе — фото
Телеведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая показала в личном блоге фигуру в плавках.
На фото 47-летняя Елена стояла перед зеркалом в ванной комнате. На ней был чёрный укороченный топ, плавки в тон и солнцезащитные очки.
Телеведущая в дополнение к образу надела браслеты, кольцо и цепочку с кулоном. Летучая позировала с распущенными волосами и без макияжа. Поклонники высоко оценили её стройную фигуру и смелый наряд.
Ранее Елена Летучая опубликовала фото в белом бикини с отдыха на Мальдивах. Тогда телеведущая показала подписчикам пляжный образ и поделилась впечатлениями с отдыха на курорте.
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