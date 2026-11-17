17 ноября 2026, 12:20

Актриса Софья Лебедева сообщила, что любит исследовать старинные храмы

Софья Лебедева (Фото: Instagram* @sofi.lebedeva)

Актриса Софья Лебедева, которая сыграла одну из главных ролей в фантастической драме «Дива», рассказала, как проводит свободное время.





В интервью «Леди Mail» артистка призналась, что уже много лет состоит в книжном клубе. Его участники вместе читают книги, а затем обсуждают их.

«Сейчас, например, закончили читать Мераба Мамардашвили. Ещё я очень люблю исследовать старинные храмы, находить их, быть там. Люблю природу, проводить время с семьёй и друзьями, гулять со своей любимой собакой — у меня волшебный любвеобильный пудель цвета карамельки», — сообщила Лебедева.