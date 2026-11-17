Звезда «Дивы» раскрыла свои главные увлечения
Актриса Софья Лебедева сообщила, что любит исследовать старинные храмы
Актриса Софья Лебедева, которая сыграла одну из главных ролей в фантастической драме «Дива», рассказала, как проводит свободное время.
В интервью «Леди Mail» артистка призналась, что уже много лет состоит в книжном клубе. Его участники вместе читают книги, а затем обсуждают их.
«Сейчас, например, закончили читать Мераба Мамардашвили. Ещё я очень люблю исследовать старинные храмы, находить их, быть там. Люблю природу, проводить время с семьёй и друзьями, гулять со своей любимой собакой — у меня волшебный любвеобильный пудель цвета карамельки», — сообщила Лебедева.Ранее Софья Лебедева объяснила, почему зависть может быть стимулом. Она назвала это чувство «своеобразным бустом».