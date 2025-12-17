Достижения.рф

От оверсайза к сексуальности: новый стиль Билли Айлиш шокировал фанатов

Билли Айлиш удивила фанатов откровенным топом с глубоким вырезом
Билли Айлиш (Фото: Instagram* / @billieeilish)

Билли Айлиш впервые за долгое время показала откровенный образ, сменив привычный оверсайз на тёмно-синий топ в горошек с глубоким вырезом.



Фото певица опубликовала в соцсетях — кадр сделал её друг Люси Хили во время воскресного отдыха.

Билли Айлиш (Фото: Instagram* / @billieeilish)
23-летняя звезда сочетала топ с джинсами и минималистичным кулоном, что придало образу лёгкости и непринуждённости. Фанаты были удивлены столь смелым выбором, ведь Айлиш на протяжении почти десяти лет носила исключительно свободную одежду, скрывающую фигуру.

Ранее певица объясняла своё пристрастие к оверсайзу: это был не только стиль, но и способ чувствовать себя комфортно в собственном теле, не зависеть от мнения окружающих о внешности. Новый образ продемонстрировал, что Билли готова экспериментировать и открывать новую сторону своей индивидуальности.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

