От оверсайза к сексуальности: новый стиль Билли Айлиш шокировал фанатов
Билли Айлиш впервые за долгое время показала откровенный образ, сменив привычный оверсайз на тёмно-синий топ в горошек с глубоким вырезом.
Фото певица опубликовала в соцсетях — кадр сделал её друг Люси Хили во время воскресного отдыха.
23-летняя звезда сочетала топ с джинсами и минималистичным кулоном, что придало образу лёгкости и непринуждённости. Фанаты были удивлены столь смелым выбором, ведь Айлиш на протяжении почти десяти лет носила исключительно свободную одежду, скрывающую фигуру.
Ранее певица объясняла своё пристрастие к оверсайзу: это был не только стиль, но и способ чувствовать себя комфортно в собственном теле, не зависеть от мнения окружающих о внешности. Новый образ продемонстрировал, что Билли готова экспериментировать и открывать новую сторону своей индивидуальности.
