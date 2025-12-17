От оверсайза к сексуальности: новый стиль Билли Айлиш шокировал фанатов

17 декабря 2025, 16:27

Билли Айлиш удивила фанатов откровенным топом с глубоким вырезом

Билли Айлиш (Фото: Instagram* / @billieeilish)

Билли Айлиш впервые за долгое время показала откровенный образ, сменив привычный оверсайз на тёмно-синий топ в горошек с глубоким вырезом.