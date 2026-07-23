«Мне ее очень жалко!»: Настя Ивлеева сквозь слезы выпила кровь коровы
Блогерша Ивлеева рассказала, что выпила кровь коровы ради племени в Эфиопии
Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева в новом выпуске на своем YouTube-канале рассказала, что выпила кровь коровы, которую купила для племени хамеров в Эфиопии. Животное обошлось ей в 350 долларов.
По словам знаменитости, она хотела помочь местным жителям, но не предполагала, что корову сразу используют в пищу. Блогерша призналась, что ей было жалко животное, и она едва сдерживала слезы. Ее предложили присоединиться к традиции — выпить кровь коровы в первые минуты после ее забоя.
«Друзья, при всем уважении, я не могу на это смотреть, потому что я разревусь. Мне ее очень жалко!» — поделилась эмоциями Ивлеева.Она объяснила, что кровь для племени — это и вода, и быстрый способ получить белок, а также дань традициям. На вкус жидкость оказалась солоноватой и теплой. Вождь поблагодарил девушку за корову и рассказал, что племя ест мясо примерно раз в два месяца, а основным продуктом для них служит специфическое пиво, утоляющее и жажду, и голод.