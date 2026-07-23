«Мне ее очень жалко!»: Настя Ивлеева сквозь слезы выпила кровь коровы

23 июля 2026, 09:04

Блогерша Ивлеева рассказала, что выпила кровь коровы ради племени в Эфиопии

Настя Ивлеева (Фото: Инстаграм*/_agentgirl_)

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева в новом выпуске на своем YouTube-канале рассказала, что выпила кровь коровы, которую купила для племени хамеров в Эфиопии. Животное обошлось ей в 350 долларов.





По словам знаменитости, она хотела помочь местным жителям, но не предполагала, что корову сразу используют в пищу. Блогерша призналась, что ей было жалко животное, и она едва сдерживала слезы. Ее предложили присоединиться к традиции — выпить кровь коровы в первые минуты после ее забоя.

«Друзья, при всем уважении, я не могу на это смотреть, потому что я разревусь. Мне ее очень жалко!» — поделилась эмоциями Ивлеева.