«Новорождённые» и фейки: одержимая поклонница Стива из «Очень странных дел» завирусилась в Сети

22 января 2026, 16:15

Фанатка Джо Кири создала сотни поддельных фото с актёром

Фейковая фотография Кейли Кири и Джо Кири (Фото: TikTok / @kayharringtoneditsai)

У актёра Джо Кири, известного по роли Стива Харрингтона в сериале «Очень странные дела», появилась одержимая фанатка. Об этом сообщает Telegram-канал «Рифмы и Панчи».