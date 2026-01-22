«Новорождённые» и фейки: одержимая поклонница Стива из «Очень странных дел» завирусилась в Сети
У актёра Джо Кири, известного по роли Стива Харрингтона в сериале «Очень странные дела», появилась одержимая фанатка. Об этом сообщает Telegram-канал «Рифмы и Панчи».
Девушка по имени Кейли Кири с помощью ИИ и фотошопа создала сотни реалистичных фейковых фотографий их «совместной» жизни и вела блог, набрав 19 тысяч подписчиков.
По словам фанатов Джо, границы были окончательно пересечены, когда Кейли выложила поддельные снимки из роддома с «новорождённым», а затем и со «вторым ребёнком». После этого на неё обрушилась критика, и аккаунт был сделан приватным.
Попытки других фанатов заблокировать аккаунт жалобами не увенчались успехом.
