«Мне еще 30, но ощущаю себя на 60»: Алексей Жидковский рассказал о своем возрасте
Блогер Алексей Жидковский признался, что чувствует себя на 60 лет
Алексей Жидковский признался, что внутренне ощущает себя гораздо старше своего возраста. По словам блогера, несмотря на то что ему всего 30 лет, его образ жизни и привычки больше соответствуют человеку постарше.
В беседе с Popcake Жидковский рассказал, что ему нравится сочетать городской ритм с более спокойной загородной атмосферой. Одним из любимых занятий для него стал уход за растениями.
«Мне еще 30, но я уже ощущаю себя на 60. Я совмещаю и сельскую, и городскую жизнь. У меня дома, например, терраса тридцать метров, я сажаю там цветочки, выхожу, как будто я у себя в садике», — поделился блогер.По словам Жидковского, именно такие спокойные занятия помогают ему чувствовать себя комфортно и получать удовольствие от повседневной жизни.