«Мне еще 30, но ощущаю себя на 60»: Алексей Жидковский рассказал о своем возрасте

27 июня 2026, 18:03

Блогер Алексей Жидковский признался, что чувствует себя на 60 лет

Алексей Жидковский (Фото: Instagram* / @zhidkovskiy)

Алексей Жидковский признался, что внутренне ощущает себя гораздо старше своего возраста. По словам блогера, несмотря на то что ему всего 30 лет, его образ жизни и привычки больше соответствуют человеку постарше.





В беседе с Popcake Жидковский рассказал, что ему нравится сочетать городской ритм с более спокойной загородной атмосферой. Одним из любимых занятий для него стал уход за растениями.





«Мне еще 30, но я уже ощущаю себя на 60. Я совмещаю и сельскую, и городскую жизнь. У меня дома, например, терраса тридцать метров, я сажаю там цветочки, выхожу, как будто я у себя в садике», — поделился блогер.