«Пошли бы они на!»: Лолита эмоционально вспомнила школьные годы и учителей

27 июня 2026, 18:00

Лолита рассказала о конфликтах с педагогами в школе

Лолита Милявская (Фото: Instagram* / @lolitamilyavskaya)

Лолита с юмором вспомнила свои школьные годы и призналась, что далеко не все учителя были рады видеть её в классе. Откровенной историей певица поделилась на «Московском Выпускном 2026» в эфире МУЗ-ТВ, передаёт Telegram-канал «Звездач».





Артистка рассказала, что никогда не была сильна в точных науках, особенно в физике и химии. По её словам, однажды на уроке физики произошел случай, который она запомнила на всю жизнь.





«Я далека от физики, от химии. Была такая тишина в классе, он что-то заправлял в какую-то машину, и тут я на весь класс сказала: "Щас грохнет [ред.]!", он сказал: "Не должно". Автоматом четыре поставил. Пошли бы они на!» — заявила она.

«У меня были замечательные педагоги, а были те, которые меня не могли терпеть, а когда ты уже стал известным — они говорят: "Школа гордилась", я говорю: "Врать не надо! Вы меня дважды хотели выгнать из школы!"», — рассказала артистка.