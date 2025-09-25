«Мне этого не хватает»: Татьяна Буланова пообещала вернуться в рок

25 сентября 2025, 18:30

ОСН: певица Татьяна Буланова пообещала вернуться в рок

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Татьяна Буланова уже несколько месяцев завоёвывает внимание молодой аудитории: забытые хиты получают вторую жизнь благодаря зумерам.





Как пишет Общественная Служба Новостей, Не исключено, что за этим последуют и новые композиции. По словам знаменитости, работа в этом направлении идёт.





«В целом я могу сказать, что я люблю эксперименты, мне этого не хватает. Поэтому считаю, что есть вероятность как раз поработать над рокерской тематикой», — сказала Буланова.

