«Мне этого не хватает»: Татьяна Буланова пообещала вернуться в рок
Певица Татьяна Буланова уже несколько месяцев завоёвывает внимание молодой аудитории: забытые хиты получают вторую жизнь благодаря зумерам.
Как пишет Общественная Служба Новостей, Не исключено, что за этим последуют и новые композиции. По словам знаменитости, работа в этом направлении идёт.
«В целом я могу сказать, что я люблю эксперименты, мне этого не хватает. Поэтому считаю, что есть вероятность как раз поработать над рокерской тематикой», — сказала Буланова.К критике и неудачам звезда относится спокойно: слава, по её словам, не вечна. Создание нового альбома — длительный процесс, над которым она и команда уже трудятся. Исполнительница надеется, что поклонники услышат новые треки в течение ближайшего года.