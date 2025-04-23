«Мне говорили, что я не справлюсь»: вдова Джигарханяна рассказала о материнстве

Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: ВКонтакте @artvitalina)
Вдова Армена Джигарханяна рассказала, как справляется с материнскими обязанностями. 46-летняя пианистка заявила, что практически не разлучается с новорождённой дочерью.
Виталина Цымбалюк-Романовская около 20 лет состояла в отношениях с Джигарханяном, но родить она смогла только после его смерти. 25 марта у пианистки родилась дочь Виктория. Звезда не раскрывает личность отца девочки, но с удовольствием рассказывает о материнстве.
Цымбалюк-Романовская призналась, что практически не расстаётся с дочерью, поскольку ей легче взять её с собой, чем оставлять с кем-то.
Также Цымбалюк-Романовская отмечала, что ей не приходится бороться с лишними килограммами после родов.
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Цымбалюк-Романовская призналась, что практически не расстаётся с дочерью, поскольку ей легче взять её с собой, чем оставлять с кем-то.
«Удачно сочетаем выезды с прогулками. Мне многие говорили, что я не справлюсь, но мне намного спокойнее быть с ребёнком рядом, чем оставлять её с кем-то и уезжать. Любая поездка занимает минимум 3-4 часа. Я бы постоянно нервничала», – отметила бывшая супруга народного артиста СССР.Новоиспечённая мама постепенно узнаёт характер дочери, что ей нравится, а что нет. Так, маленькая Виктория не любит лежать в коляске, когда та не едет, зато предпочитает поездки с музыкальным сопровождением.
Также Цымбалюк-Романовская отмечала, что ей не приходится бороться с лишними килограммами после родов.
«Я действительно не поправилась, возможно, немного похудела. Это везение, которое обеспечила мне генетика», – писала артистка в личном блоге.Читайте также:
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Анастасия Чинкова