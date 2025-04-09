Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Похитила 80 миллионов из театра, скандально развелась с Джигарханяном и вела борьбу за наследство: как живет Цымбалюк-Романовская

Похитила 80 миллионов из театра, скандально развелась с Джигарханяном и вела борьбу за наследство: как живет Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

В этом году Виталина Цымбалюк-Романовская, уроженка Киева, отметила свой 46-й день рождения. С раннего возраста она проявляла способности к музыке, её родители активно поддерживали увлечение дочери.
Уже в детстве Виталина начала участвовать в конкурсах и выступала во Франции, где её талант был отмечен наградами. После окончания школы она продолжила своё образование в музыкальной академии, а затем поступила в московскую академию Маймонида.

Получив диплом, Виталина осталась работать преподавателем в этом учебном заведении. Подробнее о ней и её жизни читайте в материале «Радио 1».

Любовь к Джигарханяну

Виталина утверждает, что влюбилась в Армена Джигарханяна в возрасте шестнадцати лет, когда он гастролировал в Киеве. Она даже смогла получить у него автограф. Позже, благодаря режиссёру Ямене, ей удалось устроиться работать пианисткой в театр, где она вскоре стала директором. Через год после этого Виталина вышла замуж за актёра.

Скандальный развод

Однако совместная жизнь пары продлилась всего полтора года и завершилась громким скандалом. Джигарханян обвинил Виталину в хищении и подал на развод, уволив её из театра. После проверки в театре были выявлены финансовые нарушения на сумму восемьдесят миллионов рублей, но Виталина свою вину отрицала.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Конфликт с пасынком

Пасынок актёра, Степан, изначально был против брака отца с Виталиной. Он даже вернулся из Америки, чтобы поддержать решение отчима о разводе. Семейные конфликты негативно сказались на здоровье Джигарханяна, который ушёл из жизни семь лет назад. После его смерти началась борьба за наследство, в ходе которой одна из квартир актёра досталась Виталине. Однако родственники убедили его переписать завещание, лишив её прав на имущество.

Жизнь после утраты

После смерти Джигарханяна Виталина пыталась сохранить образ любящей жены, несмотря на скандалы. Она провела некоторое время в Тбилиси, пытаясь переждать общественное внимание. Интересно, что на похоронах актёра Виталина не присутствовала, но пришла проститься с ним на девятый день после его смерти.

На протяжении этих лет музыкантка пережила утрату родителей и делилась своими чувствами в социальных сетях. В это время она также закрутила роман с Прохором Шаляпиным, что привлекло внимание публики.

Текущая жизнь и будущее

На данный момент остаётся загадкой, есть ли у неё новый мужчина в жизни. Она утверждает, что счастлива и влюблена, но предпочитает не раскрывать детали своей личной жизни. Слухи о её возвращении на родину были опровергнуты самой Цымбалюк-Романовской.

Работа в крупных культурных учреждениях для неё не предусмотрена, она участвует лишь в небольших мероприятиях, живя на «остатки зарплаты», оставленные Джигарханяном.

Читайте также:

Отсутствие обручального кольца, намек на развод и утрата близкого человека: Шокирующие подробности развода Джанабаевой и Меладзе

Певица Жасмин рассказала, что Буйнов находится под «маленьким каблуком» жены

«Копейки после аншлагов»: Иосиф Пригожин о низкой прибыльности концертов Валерии
#статьи
#имущество
#конфликт
#театр
#любовь
#развод
Дочь Михаила Ефремова выгнала журналистов из дома актера
09 апреля 2025, 14:41

Михаил Ефремов (фото: Instagram* / efremovefremov)

Дочь актёра Михаила Ефремова, который 9 апреля был досрочно освобождён из колонии, настойчиво попросила журналистов покинуть подъезд жилого дома в Москве, куда, как ожидается, вернется актер, сообщает SHOT.
Пока Ефремов направляется из колонии в Белгородской области в столицу, у его дома собрались представители СМИ. Несколько журналистов с камерами ожидали актёра прямо в подъезде.

На видеозаписи, опубликованной в Сети, видно, как его дочь Вера Ефремова обращается к журналистам с просьбой выйти из здания.

«Вы можете выйти из дома?» — спросила она.

После этого представители прессы покидают подъезд.

Вера Ефремова родилась в 2005 году в браке Михаила Ефремова с звукорежиссёром Софьей Кругликовой.

Напомним, актёр был освобождён условно-досрочно после отбытия части наказания за смертельное ДТП, произошедшее в центре Москвы. В аварии погиб водитель Сергей Захаров.

Читайте также:

«Свет моей души»: Дочь Анастасии Заворотнюк родила сына

Звезда сериала «Бригада» купил элитный особняк Ивлеевой в Подмосковье за 120 млн рублей

Мать Дмитрия Тарасова, высмеянного на Первом канале, странно поддержала его

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#дтп
#подъезд
#актёр
#сми
#аварии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эскотр-услуги, однополая любовь** и роман с Фадеевым? Слухи о том, как Ольга Серябкина добилась популярности на сцене
09 апреля 2025, 14:33

Ольга Серябкина (Фото: Instagram*@seryabkina)

Одна из самых эффектных женщин российской эстрады Ольга Серябкина отметила свой 40-летний юбилей. Сейчас бывшая участница группы «Serebro» является успешной певицей, автором песен, поэтессой, актрисой и телеведущей. О том, как начиналась карьера артистки, вспоминаем с «Радио 1».

Детство певицы


Ольга Серябкина, известная певица, появилась на свет 12 апреля 1985 года в Москве. В её семье отец служил в армии, а мать работала инженером. С раннего возраста родители привили ей любовь к искусству, записав в музыкальную школу и на занятия бальными танцами. Оля проявила талант и упорство, успешно совмещая занятия творчеством с учёбой.

В 12 лет она достигла значительного успеха в танцах, став кандидатом в мастера спорта и завоевав призовые места на международных конкурсах. Параллельно с танцами Серябкина развивала свои вокальные способности в школе искусств. После окончания школы она поступила на факультет иностранных языков в Институт международного права и экономики, хотя не планировала работать по специальности, а сделала это в угоду родителям.

Путь на большую сцену


Ольга Серябкина (Фото: Instagram*@seryabkina)

В 2002 году, будучи студенткой первого курса, Ольга Серябкина начала осваивать RnB-танцы. В 19 лет она дебютировала в музыкальном клипе Димы Билана на композицию «Мулатка», сыграв роль девушки за барной стойкой.

Через два года на танцевальном фестивале Ольга встретила танцора Ильшата Шабаева, который помог ей попасть в группу поддержки к певцу Ираклию Пирцхалаве. На одной из репетиций продюсер Максим Фадеев заметил её и поинтересовался её вокальными способностями. После того как Ольга показала ему свои способности, Фадеев решил включить её в новый проект — женскую поп-группу Serebro, где она стала одной из участниц наряду с Еленой Темниковой и Мариной Лизоркиной.

«В 2006 я создавал SEREBRO для Азии. Устал ходить на поклон к радио- и ТВ-боссам и просто решил сделать группу в другой стране. Но мои планы нарушил Юрий Аксюта, которому очень нужен был артист для «Евровидения-2007». Что было потом — вы знаете», — делился в одном из интервью Макс Фадеев.

Serebro


Ольга Серябкина и Елена Темникова (Фото: скриншот клипа «Мало тебя»)

Коллектив Serebro впервые выступил на конкурсе «Евровидение» в 2007 году, где занял почётное третье место с композицией Song #1. После конкурса участницы группы буквально проснулись знаменитыми. Коллектив не был готов к такой популярности и востребованности на концертах. Началась активная работа и гастроли.

Меж тем в коллективе начало расти недовольство и гонка за лидерство в группе. После одного из концертов случилась точка невозврата, Елена Темникова и Ольга Серябкина подрались.

«Заходим, закрывается дверь. Стоим, друг на друга смотрим. Ничего не говорим. И вдруг она близко ко мне подходит и начинает вдруг резко бить по почкам, по печени. И я не хотела отвечать ей, чтобы не было слова ''драка''. Если она начала меня бить, я хотела, чтобы так и осталось. Я сильнее. Если бы я один раз врезала с полной силой, это был бы тяжеляк. Потом она в меня плюнула. Я ее в ответ прикусила и дала ей пощечину», — делилась Серябкина в шоу «Алена, блин».

В 2014 году Елена Темникова покинула группу. После этого Ольга стала полноправной звездой коллектива. Она также усилила своё присутствие на сцене, создав проект Molly. В 2019 году она решила начать сольную карьеру и покинула коллектив.

Фадеев назвал худший состав группы SEREBRO
Фадеев назвал худший состав группы SEREBRO

Личная жизнь


Ольга Серябкина, Георгий Начкебия с сыном Лукой (Фото: Instagram*@seryabkina)
30 октября 2020 года Ольга Серябкина связала себя узами брака с Георгием Начкебией, ранее работавшим в лейбле MALFA.
13 сентября 2021 года исполнительница сообщила о своём интересном положении. 20 ноября 2021 года она стала мамой, подарив жизнь сыну Луке. Ольга взяла фамилию супруга, но для творческой деятельности продолжает использовать свои прошлые данные.

Скандалы с певицей


Роман с Фадеевым


В одном из своих интервью на YouTube-канале Елена Темникова рассказала о романе между Ольгой Серябкиной и Максом Фадеевым. Слова певицы произвели эффект разорвавшейся бомбы. Ольга тогда поспешила упокоить публику и назвала слова Елены «откровенной клеветой».

«Понятно, что Лене периодически бывает нужен информационный повод для пиара и раскрутки, и, конечно, для этого ей необходимы громкие имена — например, Макса Фадеева», — говорила певица в интервью Super.ru.


Признание в однополой любви**


Ольга Серябкина (Фото: Instagram*@seryabkina)

Следующий шок для публики был уже после заявления самой Серябкиной. Она поделилась с публикой откровением об отношениях с Темниковой во время работы в Serebrе.

«В нашей стране не принято рассказывать о таком, но да, это правда. Мы были вместе, как девушка с девушкой. Это она была моей любовью, а не наш продюсер. Мы с ней были вместе 24/7, даже в райдере на гастролях у нас всегда был номер один на двоих, мы всегда жили вместе. О наших отношениях знали друзья, близкий круг. Лене я очень верила и любила ее, доверяла», — заявила Серябкина.

Эскотр-услуги


Ольга Серябкина (Фото: Instagram*@seryabkina)

В 2019 году на телеканале РЕН-ТВ был опубликован материал, в котором были раскрыты личности главных «охотниц» мира шоу-бизнеса. В частности, в сюжете было указано, что стоимость эскорт-услуг Ольги Серябкиной составляет 30 тысяч долларов.

Певица была крайне возмущена такого рода заявлениями и решила отстаивать свою честь в суде.

«Сначала я не придала этому значения и не хотела ничего комментировать. Потому что все, кто меня знает, мои друзья, близкие и поклонники, понимают, что нелепая абсолютно информация не соответствует действительности. Но сейчас это достигло таких масштабов, что молчать просто не могу. Я обратилась к адвокату и намерена найти и наказать распространителей ложных сведений», — цитировало слова певицы издание starhit.ru.

Читайте также:

Стала любимицей Пугачевой и разорвала контракт с Фадеевым: как сейчас живет звезда «Фабрики звезд-5» Елена Кукарская

«Он меня попросил»: Фадеев принял Крещение в 50 лет

Выкидыш, скандал с Фадеевым и долги: Юлии Савичевой 38 лет — как на самом деле живет певица из «Фабрики звезд»

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
**Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
#проект
#певица
#любовь
#танцы
#шоу
#евровидение
#артист
#продюсер
#скандал
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сын Надежды Кадышевой готов отказаться от родительских прав на ребенка за несколько десятков млн рублей
Вторая жена сына Кадышевой обвинила его в шантаже
09 апреля 2025, 14:24

Надежда Кадышева с Сыном Григорием Костюком (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Вторая жена сына Надежды Кадышевой Григория Костюка заявила, что он требует деньги за отказ от родительских прав на ребёнка, которого никогда не видел.
Костюк бросил беременную Габриеллу Мерман в Дубае. Мужчина не общается с сыном, финансово не помогает, но и отказываться от родительских прав не спешит.

«Когда мы общались с его адвокатом, он сказал нам такую вещь. Мол, 10 миллионов мало, 100 — наверное, вы не дадите. А вот за что-то между Гриша готов отказаться от родительских прав. Для него это бизнес. Костюк готов пойти на что угодно ради денег», — рассказала Габриелла в беседе с порталом StarHit.

Она отметила, что лишить отца родительских прав можно, если он является психически больным, наркоманом или не платит алименты. Так, в случае перечисления хотя бы тысячи рублей лишить прав мужчину уже невозможно.

По словам Габриеллы, в суде Георгий предоставил справку о том, что он работает в театре «Золотое кольцо». Ему назначили алименты на сумму 15 тысяч рублей.

Тем не менее женщина планирует бороться и далее по примеру первой супруги Костюка, которой удалось лишить его родительских прав.

Читайте также:

«Весь в кредитах и залогах»: сын Кадышевой бросил беременную жену без денег в Дубае

Лишение родительских прав, несколько разводов и карьера за счет матери: как живет сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк

Вторая супруга сына Кадышевой, родившая ему наследника: «Григорий не видел малыша. Не хочет платить алименты»
#бизнес
#алименты
#женщина
#супруги
#счёт
#карьера
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Связь с Ларисой Гузеевой и рождение сына, с которым он так не успел познакомиться: наследие Никиты Михайловского
09 апреля 2025, 14:20

Никита Михайловский в роли Романа (Фото: кадр из х/ф «Вам и не снилось...»)

Никиту Михайловского называли гением импровизации, талантливым художником и многообещающим режиссёром. Среди сверстников он казался необычайно мудрым, получил прозвище «дедушка». Казалось, он спешил жить — будто знал, что ему отпущено совсем немного.
8 апреля 1991 года Никита отпраздновал 27-летие. Спустя всего пару недель — по одним источникам 21-го, по другим 24 апреля — его не стало. Он ушёл на расцвете, влюблённый, только что обвенчавшийся с художницей Катей, и так и не узнав, что у него есть сын. Всего за 27 лет Михайловский снялся в 19 фильмах, организовал несколько художественных выставок и стал отцом. Его главной ролью считается образ Ромы в фильме «Вам и не снилось…». Он был дважды женат, у него родилась дочь Софья, а о существовании сына Сергея он так никогда и не узнал…

Интересно, что в оригинальной повести Галины Щербаковой Рома погибает, выпав из окна, но концовку переписали — герой выживает. В жизни, увы, переписать сценарий невозможно. Всё, что остаётся — вспоминать, каким был этот яркий, рано ушедший артист.

Съёмки с пелёнок

Михайловский вырос в творческой семье: мама была моделью, отец — режиссёром. После развода матери он рос с отчимом Виктором Сергеевым — будущим директором «Ленфильма», которого долгое время считал своим родным отцом. Сергеев относился к нему как к сыну.

«Он был очень трогательным и отзывчивым человеком. Как-то он вернулся с улицы без курточки, хотя было уже достаточно холодно. Когда я начал выяснять, в чем дело, он рассказал, что отдал ее какому-то плохо одетому мальчишке, посчитал, что ему она нужнее», — рассказывал Сергеев.

Никита дебютировал в пятилетнем возрасте, благодаря отчиму снявшись в фильме «Ночь на 14-й параллели». Позже были «Пятерка за лето», «Объяснение в любви», «Дети как дети». Мама помогала развивать его карьеру, устроив в престижное модельное агентство Петербурга.

«Обнаженка в кино», звание секс-символа 90-х и долгое восстановление после инсульта: Елене Кондулайнен 67 лет
«Обнаженка в кино», звание секс-символа 90-х и долгое восстановление после инсульта: Елене Кондулайнен 67 лет

Взлёт и трагедия

В 16 лет Никита пережил тяжёлую утрату — умерла мама. В тот же год вышел фильм «Вам и не снилось…», который сделал его всесоюзной звездой. Картина о подростковой любви собрала 26 миллионов зрителей, а Михайловский поразил своей искренностью и глубиной.

«Мы рыдали — он был совершенством! — вспоминал сценарист. — Казалось, что юный 16-летний подросток знает о любви больше, чем его замужняя партнерша. Он не актерствовал, он просто жил в кадре, пропуская через себя все эмоции своего героя, буквально перерождаясь в него».

После успеха он поступил в ЛГИТМиК, но вскоре его стала тяготить слава. Он ушёл в андеграунд, основал студию «Театр-Театр», позже начал обучаться режиссуре, но совмещать учёбу, съёмки и бурную жизнь не получалось. Учёбу он оставил, продолжил сниматься и зарабатывать, хоть часто роли его ограничивали. Его последней работой стала роль в фильме «Палач».

Михалковский. (Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин)

О любви и выборе

Однажды он всерьёз собрался вступить в фиктивный брак — хотел помочь девушке с пропиской. Ею оказалась Лариса Гузеева. Отчим был против, и история не состоялась. Никита же был человеком влюбчивым, его окружали женщины, и каждая мечтала быть рядом с ним. Серьёзные чувства у него вспыхнули к актрисе Татьяне Кузнецовой. Она вспоминала, как он встречал её в аэропорту, дарил духи, и как не испытывала к нему ревности — только тепло.

Краткосрочный брак и дочь

Анастасия Сорочан — актриса, позже модельер — покорила Никиту с первого взгляда. Их брак был молниеносным, возможно, из-за её беременности. В 1986 году у пары родилась дочь Соня. Молодая семья сначала жила у матери Анастасии, позже переехала к Никите, но жажда реализации угнетало семейную жизнь. Брак быстро дал трещину, Анастасия с дочкой переехала в Москву, а Никита навещал ребёнка.

Новая любовь и мечта о семье

На съёмках «Эсперансы» он познакомился с художницей по костюмам Катей. Вскоре они стали неразлучны, Катя подружилась с его дочкой, а Никита понял — перед ним женщина всей его жизни. Он сделал предложение, и у них появилась настоящая семья. Катя создала уют, а Никита занялся живописью — его работы выставлялись в Петербурге и даже Лондоне. Вырученные средства он жертвовал на благотворительность.

«Свет моей души»: Дочь Анастасии Заворотнюк родила сына
«Свет моей души»: Дочь Анастасии Заворотнюк родила сына

Болезнь и прощание

После выставки у Михайловского начались проблемы со здоровьем — слабость, недомогание. Думали, ангина, лечили антибиотиками. Диагноз — лейкемия — прозвучал слишком поздно. На операцию собирали деньги всем миром. Супруги улетели в Великобританию, была короткая ремиссия… но болезнь вернулась.

Понимая, что дни сочтены, Никита вернулся в Россию. Он держался до конца бодро, будто собирался в отпуск, а не навсегда прощался…

Наследие

После себя он оставил 19 фильмов, сотни картин, дочь и ещё одного ребёнка, о котором не знал. Лишь спустя годы стало известно о его сыне Сергее — сокурсница Никиты родила мальчика, но рассказала ему правду только когда тому исполнилось 16.

«Я не знаю этой девочки, кто-то из сокурсниц вырастил мальчика. Сам Никита о сыне не слышал. Когда Сереже было 16 лет, мама ему рассказала, кто настоящий папа», — разъяснила Каверзина.
Сергей перебрался в Петербург, подружился с сестрой Соней, и теперь они — семья. А вдова Михайловского Катя позже переехала в Англию, вновь вышла замуж, родила троих детей. Но говорить о Никите она по-прежнему не может — слишком больно. С ним она мечтала прожить всю жизнь.

Читайте также:

Звезда сериала «Бригада» купил элитный особняк Ивлеевой в Подмосковье за 120 млн рублей

Скандал с Алиной Кабаевой, травмы и брак с Павлом Волей: как сейсас живет Ляйсан Утяшева

Увела чужого мужа и сама столкнулась с изменами: как Нюша справилась с разводом и что ее сейчас связывет с Егором Кридом
#фильм
#театр
#болезнь
#герой
#молодая съёмки
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Звезда сериала «Бригада» купил элитный особняк Ивлеевой в Подмосковье за 120 млн рублей
Владимир Вдовиченков купил особняк Ивлеевой в Подмосковье за 120 млн рублей
09 апреля 2025, 13:51

Фото: iStock/YKvision

Элитный особняк блогера Анастасии Ивлеевой в коттеджном посёлке «Старый Свет» в Истринском районе Подмосковья купил артист Владимир Вдовиченков за 120 млн рублей. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, сделку совершили в конце марта. Теперь двухэтажный особняк площадью 364 квадратных метра на 15 сотках земли принадлежит Вдовиченкову и его возлюбленной Елене Лядовой.

Отмечается, что собственность ранее оценивалась в 150 миллионов рублей, но Ивлеева из-за долгов вынуждена была уступить потенциальному покупателю 30 миллионов.

Особняк Ивлеева забрала у Элджея при расставании. Ему же достались «Хаммер H2» и BMW i8.

Читайте также:

Настя Ивлеева выехала за границу впервые после «голой» вечеринки

Настя Ивлеева не познакомила отца с мужем, а Анна Чиповская тайно развелась: 8 звезд, которые хранят свою личную жизнь в секрете

«В фате и на тракторе»: блогер Настя Ивлеева показала кадры нового «фермерского» реалити с мужем Филиппом Бегаком
#жизнь
#собственность
#кадры
#блогер
Следите за нашими новостями
в удобном формате