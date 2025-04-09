Похитила 80 миллионов из театра, скандально развелась с Джигарханяном и вела борьбу за наследство: как живет Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
В этом году Виталина Цымбалюк-Романовская, уроженка Киева, отметила свой 46-й день рождения. С раннего возраста она проявляла способности к музыке, её родители активно поддерживали увлечение дочери.
Уже в детстве Виталина начала участвовать в конкурсах и выступала во Франции, где её талант был отмечен наградами. После окончания школы она продолжила своё образование в музыкальной академии, а затем поступила в московскую академию Маймонида.
Получив диплом, Виталина осталась работать преподавателем в этом учебном заведении. Подробнее о ней и её жизни читайте в материале «Радио 1».
На протяжении этих лет музыкантка пережила утрату родителей и делилась своими чувствами в социальных сетях. В это время она также закрутила роман с Прохором Шаляпиным, что привлекло внимание публики.
Работа в крупных культурных учреждениях для неё не предусмотрена, она участвует лишь в небольших мероприятиях, живя на «остатки зарплаты», оставленные Джигарханяном.
Читайте также:
Отсутствие обручального кольца, намек на развод и утрата близкого человека: Шокирующие подробности развода Джанабаевой и Меладзе
Певица Жасмин рассказала, что Буйнов находится под «маленьким каблуком» жены
«Копейки после аншлагов»: Иосиф Пригожин о низкой прибыльности концертов Валерии
Получив диплом, Виталина осталась работать преподавателем в этом учебном заведении. Подробнее о ней и её жизни читайте в материале «Радио 1».
Любовь к ДжигарханянуВиталина утверждает, что влюбилась в Армена Джигарханяна в возрасте шестнадцати лет, когда он гастролировал в Киеве. Она даже смогла получить у него автограф. Позже, благодаря режиссёру Ямене, ей удалось устроиться работать пианисткой в театр, где она вскоре стала директором. Через год после этого Виталина вышла замуж за актёра.
Скандальный разводОднако совместная жизнь пары продлилась всего полтора года и завершилась громким скандалом. Джигарханян обвинил Виталину в хищении и подал на развод, уволив её из театра. После проверки в театре были выявлены финансовые нарушения на сумму восемьдесят миллионов рублей, но Виталина свою вину отрицала.
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Конфликт с пасынкомПасынок актёра, Степан, изначально был против брака отца с Виталиной. Он даже вернулся из Америки, чтобы поддержать решение отчима о разводе. Семейные конфликты негативно сказались на здоровье Джигарханяна, который ушёл из жизни семь лет назад. После его смерти началась борьба за наследство, в ходе которой одна из квартир актёра досталась Виталине. Однако родственники убедили его переписать завещание, лишив её прав на имущество.
Жизнь после утратыПосле смерти Джигарханяна Виталина пыталась сохранить образ любящей жены, несмотря на скандалы. Она провела некоторое время в Тбилиси, пытаясь переждать общественное внимание. Интересно, что на похоронах актёра Виталина не присутствовала, но пришла проститься с ним на девятый день после его смерти.
На протяжении этих лет музыкантка пережила утрату родителей и делилась своими чувствами в социальных сетях. В это время она также закрутила роман с Прохором Шаляпиным, что привлекло внимание публики.
Текущая жизнь и будущееНа данный момент остаётся загадкой, есть ли у неё новый мужчина в жизни. Она утверждает, что счастлива и влюблена, но предпочитает не раскрывать детали своей личной жизни. Слухи о её возвращении на родину были опровергнуты самой Цымбалюк-Романовской.
Работа в крупных культурных учреждениях для неё не предусмотрена, она участвует лишь в небольших мероприятиях, живя на «остатки зарплаты», оставленные Джигарханяном.
Читайте также:
Отсутствие обручального кольца, намек на развод и утрата близкого человека: Шокирующие подробности развода Джанабаевой и Меладзе
Певица Жасмин рассказала, что Буйнов находится под «маленьким каблуком» жены
«Копейки после аншлагов»: Иосиф Пригожин о низкой прибыльности концертов Валерии
Дарья Осипова