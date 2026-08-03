«Начался озноб»: Роман Курцын дважды поцеловал живую змею и едва не лишился жизни
Актёр Роман Курцын пережил нападение кобры на съёмках фильма «Малыш-каратист»
Актёр Роман Курцын поделился подробностями опасного эпизода со змеёй во время работы над фильмом «Малыш-каратист» режиссёра Алексея Алфёрова. Его цитирует aif.ru.
Сцена предполагала, что герой Курцына, играющий преподавателя боевых искусств, целует живую кобру. Хотя эти кадры не попали в окончательный монтаж, они должны были символизировать противостояние персонажа с антагонистом.
«И вот я кобру держу, она раскрывает капюшон... Вы можете посмотреть эти фото в моих социальных сетях. И тут она выкрутилась и попыталась меня укусить», — рассказал артист.Роман успел отдёрнуть руку, но слюна змеи попала на кожу. После этого самочувствие актёра резко ухудшилось — температура поднялась почти до 40 градусов, и ему потребовалась инъекция антидота.
«Тебя начинает озноб такой трясти... <...> К счастью, быстро отпустило», — сообщил он.Каскадёр добавил, что целовать кобру больше не хочет.