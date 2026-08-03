«Три года с монстром»: Экс-возлюбленная Гуфа раскрыла жестокие детали их романа

03 августа 2026, 21:12

Разият Салахова подтвердила расставание с Гуфом и рассказала об унижениях

Алексей Долматов (Фото: Instagram* @therealguf)

Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Разият Салахова сообщила о завершении их отношений. В своём блоге она раскрыла детали романа с музыкантом и охарактеризовала эти три года как «время с монстром».





Девушка заявила, что систематически сталкивалась с унижениями. По её словам, Гуф отправлял её личные переписки, в которых она признавалась ему в чувствах и делилась переживаниями, другим людям и высмеивал их содержание в женской компании.



Кроме того, Разият утверждает, что после очередного разрыва рэпер вместе с подругами наблюдал через камеры видеонаблюдения за тем, как она плачет.

«Насколько же человеческий образ ты принял, меня просто разрывает... Он тупо унижал меня перед другими тёлками постоянно, и ему это нравилось. Смотреть, как я страдаю по нему. Какой ужас, я в таком шоке нахожусь. Как это низко», — написала Салахова.