«Три года с монстром»: Экс-возлюбленная Гуфа раскрыла жестокие детали их романа
Разият Салахова подтвердила расставание с Гуфом и рассказала об унижениях
Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Разият Салахова сообщила о завершении их отношений. В своём блоге она раскрыла детали романа с музыкантом и охарактеризовала эти три года как «время с монстром».
Девушка заявила, что систематически сталкивалась с унижениями. По её словам, Гуф отправлял её личные переписки, в которых она признавалась ему в чувствах и делилась переживаниями, другим людям и высмеивал их содержание в женской компании.
Кроме того, Разият утверждает, что после очередного разрыва рэпер вместе с подругами наблюдал через камеры видеонаблюдения за тем, как она плачет.
«Насколько же человеческий образ ты принял, меня просто разрывает... Он тупо унижал меня перед другими тёлками постоянно, и ему это нравилось. Смотреть, как я страдаю по нему. Какой ужас, я в таком шоке нахожусь. Как это низко», — написала Салахова.Пара встречалась с 2023 года, неоднократно расходилась и сходилась. В августе 2025-го они объявили об окончательном разрыве, но позже возобновили общение.