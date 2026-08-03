Татьяна Брухунова показала коллекцию сумок за полтора миллиона рублей
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продолжает показывать новые образы в личном блоге. В этот раз внимание привлекли брендовые сумки — заметная деталь её выходов.
Жена юмориста выбрала для появлений на людях аксессуары от Chanel и Miu Miu. Редакция Super изучила стоимость представленных вещей. Сумка-тоут от Miu Miu обойдётся примерно в 200 тысяч рублей, а кожаная модель того же бренда в оттенке «коньяк» — около 300 тысяч рублей.
Жёлтая кожаная сумка Chanel, по оценкам продавцов, стоит приблизительно 700 тысяч рублей, тёмно-синяя сумка-бокс — около 350 тысяч. Таким образом, общая цена показанной части коллекции Татьяны достигает примерно 1,5 миллиона рублей.
Ранее Татьяна Брухунова рассказала, почему считает Евгения Петросяна идеальным мужчиной. Причиной она назвала возраст супруга и отсутствие контроля с его стороны.
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