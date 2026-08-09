«Пришлось отказаться от булок»: похудевший на 16 кг Гарик Харламов раскрыл свой секрет

09 августа 2026, 22:33

Гарик Харламов рассказал, как снизил вес со 120 до 104 килограммов

Гарик Харламов (Фото: Instagram* / @garikkharlamov)

Гарик Харламов заметно изменился и продолжает работать над своим весом. Комик рассказал, что уже похудел на 16 килограммов и сейчас весит 104 кг.





При этом останавливаться на достигнутом артист не собирается — его следующая цель составляет ровно 100 килограммов.





«Я был 120 кг, а теперь 104, но у меня цель дойти до 100 килограммов», — рассказал Харламов.

«Например, картошку совсем нельзя, сладкое, хотя я его и не очень люблю, алкоголь нельзя, но я его, честно говоря, тоже особо не пью. Мучное нельзя, хотя я очень это люблю. Пришлось отказаться от булок», — поделился комик.