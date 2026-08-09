«Пришлось отказаться от булок»: похудевший на 16 кг Гарик Харламов раскрыл свой секрет
Гарик Харламов рассказал, как снизил вес со 120 до 104 килограммов
Гарик Харламов заметно изменился и продолжает работать над своим весом. Комик рассказал, что уже похудел на 16 килограммов и сейчас весит 104 кг.
При этом останавливаться на достигнутом артист не собирается — его следующая цель составляет ровно 100 килограммов.
«Я был 120 кг, а теперь 104, но у меня цель дойти до 100 килограммов», — рассказал Харламов.По словам юмориста, добиться результата ему помогает система питания под названием «Светофор». Перед началом такой диеты необходимо сдать кровь в клинике, после чего врач определяет индивидуальные категории продуктов.
В «зелёный» список попадают продукты, которые можно есть без особых ограничений, в «жёлтый» — те, с которыми рекомендуется соблюдать осторожность, а «красный» включает продукты, от которых человеку советуют отказаться.
Харламов признался, что его список ограничений оказался довольно строгим. Например, артисту пришлось отказаться от картофеля, сладкого, алкоголя и мучных изделий.
«Например, картошку совсем нельзя, сладкое, хотя я его и не очень люблю, алкоголь нельзя, но я его, честно говоря, тоже особо не пью. Мучное нельзя, хотя я очень это люблю. Пришлось отказаться от булок», — поделился комик.Особенно тяжёлым испытанием для Харламова оказался отказ от выпечки — по его словам, мучное он действительно любит. Тем не менее результат уже заметен: минус 16 килограммов за время работы над весом.