«Мне казалось, что сердце остановится»: Дмитрий Соловьев раскрыл, как сделал предложение Дине Авериной

Дмитрий Соловьев и Дина Аверина (Фото: Инстаграм* @dinaaverina98)
Фигурист Дмитрий Соловьев в «Шоу Воли» поделился подробностями того, как сделал предложение художественной гимнастке Дине Авериной.
По словам спортсмена, у него было много вариантов, как сделать предложение.
Аверина рассказала, что почувствовала сильное волнение избранника.
Свадьба влюбленных намечена на 7 июля текущего года.
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*Запрещен в РФ
«Сделать что‑то очень громкое, пафосное, красивое. Но, так как мы люди скромные и не любим ажиотажа, всё произошло дома за ужином 14 февраля. Я готовился к этому два часа. Мне казалось, что сердце остановится. Это было очень волнительно и даже не сравнимо с выходом на лед на Олимпиаде или чемпионате мира. Это особенный момент во всех смыслах жизни», — поделился Соловьев.
Аверина рассказала, что почувствовала сильное волнение избранника.
«Я стала догадываться, что он хочет сделать предложение, но не стала говорить об этом. Подождала, когда он сам соберется с мыслями. Минут через пять Дима сделал мне предложение, но я не ожидала и очень удивилась», — добавила Дина.
Свадьба влюбленных намечена на 7 июля текущего года.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова