«Мне кажется, он ей нравится»: разведенная певица Нюша на публику флиртует с Олегом Майами

Олег Майами (Фото: Инстаграм* @miamioleg_official)
Певец Олег Майами и исполнительница Нюша продолжают подогревать слухи о романе. Звезды открыто флиртуют в шоу «Сокровища императора», а в последнем выпуске он даже предпринял попытку поцеловать соперницу.
Сразу после присоединения к проекту Олег начал рассказать о своих чувствах к исполнительнице хита «Выбирать чудо», и Нюша не отвергла молодого человека. Она уточнила, что свободна, как и он, поэтому не видит ничего предосудительного в их тесном общении. Сестре певицы хоть и не по душе поведение Майами, однако она понимает, что артистке он симптизирует.
После собрания участников шоу Олег поговорил с вокалисткой лично и попытался приблизиться к ее губам, дабы поцеловать. Но Нюша вдруг отвернулась и засмеялась, переведя ситуацию в шутку.
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«Мне кажется, он ей нравится», — подчеркнула сестра Нюши.
После собрания участников шоу Олег поговорил с вокалисткой лично и попытался приблизиться к ее губам, дабы поцеловать. Но Нюша вдруг отвернулась и засмеялась, переведя ситуацию в шутку.
«Она женственная, нежная, красивая», — отозвался об артистке Майами.
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Ольга Енгалычева