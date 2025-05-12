Ксения Бородина рассказала о происшествии во время отдыха в Дубае: «Случилось страшное»

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)
Ксения Бородина провела майские праздники, как и многие другие российские знаменитости, в Дубае. Сначала телеведущая отдыхала с дочками, а позже к ним присоединился Николай Сердюков, который сделал сюрприз и прилетел неожиданно.
Выходные звезда провела замечательно, а вот в аэропорту семья столкнулась с неприятностями, о которых Бородина рассказала в личном блоге.
Праздники в Дубае провела и семья рэпера Джигана. Однако и у них не обошлось без приключений: детей забрала местная полиция.
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«Мы уже в аэропорту собирались улетать, случилось страшное...», – тревожно начала Бородина.На видео, которое опубликовала Ксения, её младшая дочь плачет, а жених успокаивает девочку и одновременно пытается что-то найти в чемодане. Выяснилось, что Теона потеряла любимую мягкую игрушку.
«Это наш друг Паучка, мы с ним вместе с трёх лет и без него Теона не спит.... Выяснилось, что мы его забыли в гостинице...», – поделилась Бородина.В результате, удалось договориться, чтобы игрушку доставили в Москву отдельно, поэтому ребёнок и Паучка воссоединились уже дома.
Праздники в Дубае провела и семья рэпера Джигана. Однако и у них не обошлось без приключений: детей забрала местная полиция.
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Анастасия Чинкова