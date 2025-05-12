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«Прыгать полуголой на сцене ее тоже дед научил?»: Вика Цыганова осудила звезд за лживые поздравления с 9 Мая

Вика Цыганова осудила звезд за лживые поздравления с Днем Победы
Вика Цыганова (Фото: Инстаграм** @tsiganova_fashion)

Вика Цыганова (Фото: Инстаграм** @tsiganova_fashion)

Вика Цыганова осудила знаменитостей, которые поздравили россиян с 9 мая напоказ. В своем Телеграм-канале исполнительница осудила «извративших» праздник артистов, наигранно «вздыхающих» и готовых на все ради заработка в РФ.
«Вылезла целая плеяда мелких подленьких душонок, которые попытались извратить память Победы и превратить ее в грустный день Памяти», — объявила Вика.

Первым делом артистка вспомнила уехавших в Израиль Аллу Пугачеву и Максима Галкина*.

«Самой первой вздыхать и охать начала Пугачева, выложив грустный пост с цитатой своей же песни. Вот самомнение у человека. И весна без нее не начнется, и День Победы не случится. <…> Ее муж, иноагент Галкин*, вспомнил своего деда, который освобождал Одессу от нацистов. <…> Интересно, что бы сейчас этот дедушка-ветеран сказал своему внуку-иноагенту, который уже 3 года пляшет под дудочку неонацистов?», — заметила певица.

Еще Цыганова упомянула и Лолиту Милявскую, которая в своем видеообращении призналась, что День Победы — это когда ничего не надо бояться. Ее этому дедушка научил.

«Интересно, а прыгать полуголой на сцене ее тоже дед научил?», — возмутилась Вика.

Артистка раскритиковала «лицемерных» звезд, готовых забыть о моральных принципах ради денег.

«Это позиция маленького человека — повздыхать тихо под одеялом, показать, как он любит Родину сильно, и зарабатывать», — подчеркнула Цыганова.

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«Мне кажется, он ей нравится»: разведенная певица Нюша на публику флиртует с Олегом Майами
Олег Майами пытался поцеловать Нюшу на шоу «Сокровищах императора»
12 мая 2025, 17:08

Олег Майами (Фото: Инстаграм* @miamioleg_official)

Певец Олег Майами и исполнительница Нюша продолжают подогревать слухи о романе. Звезды открыто флиртуют в шоу «Сокровища императора», а в последнем выпуске он даже предпринял попытку поцеловать соперницу.
Сразу после присоединения к проекту Олег начал рассказать о своих чувствах к исполнительнице хита «Выбирать чудо», и Нюша не отвергла молодого человека. Она уточнила, что свободна, как и он, поэтому не видит ничего предосудительного в их тесном общении. Сестре певицы хоть и не по душе поведение Майами, однако она понимает, что артистке он симптизирует.

«Мне кажется, он ей нравится», — подчеркнула сестра Нюши.

После собрания участников шоу Олег поговорил с вокалисткой лично и попытался приблизиться к ее губам, дабы поцеловать. Но Нюша вдруг отвернулась и засмеялась, переведя ситуацию в шутку.

«Она женственная, нежная, красивая», — отозвался об артистке Майами.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#певица
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#шоу
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Люся Чеботина выразила готовность представить Россию на «Интервидении»
12 мая 2025, 16:49

Люся Чеботина (Фото: Инстаграм* @lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина выразила готовность представить Россию на международном конкурсе «Интервидение», сообщил Телеграм-канал «ЗвездаПад. Новости шоу-бизнеса».
Радио подобного опыта исполнительница хита «Солнце Монако» даже готова на время отказаться от наставничества короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, дабы сосредоточиться на своем выступлении.

«То, что я покажу на конкурсе, другие страны еще не додумались!», — откровенничала Люся.

Еще Чеботина подчеркнула свою уникальность и творческий подход. Когда артистку спросили о дружбе с Филиппом Киркоровым, она уточнила, что сотрудничество с поп-королем не станет препятствием на пути к участию в серьезном государственном проекте.

Ранее Ксения Бородина рассказала о происшествии во время отдыха в Дубае. На видео, которое опубликовала звезда, её младшая дочь плачет, а жених успокаивает девочку и одновременно пытается что-то найти в чемодане.

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Ксения Бородина рассказала о происшествии во время отдыха в Дубае: «Случилось страшное»
Ксения Бородина рассказала о происшествии в Дубае
12 мая 2025, 16:22

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина провела майские праздники, как и многие другие российские знаменитости, в Дубае. Сначала телеведущая отдыхала с дочками, а позже к ним присоединился Николай Сердюков, который сделал сюрприз и прилетел неожиданно.
Выходные звезда провела замечательно, а вот в аэропорту семья столкнулась с неприятностями, о которых Бородина рассказала в личном блоге.

«Мы уже в аэропорту собирались улетать, случилось страшное...», – тревожно начала Бородина.
На видео, которое опубликовала Ксения, её младшая дочь плачет, а жених успокаивает девочку и одновременно пытается что-то найти в чемодане. Выяснилось, что Теона потеряла любимую мягкую игрушку.

«Это наш друг Паучка, мы с ним вместе с трёх лет и без него Теона не спит.... Выяснилось, что мы его забыли в гостинице...», – поделилась Бородина.
В результате, удалось договориться, чтобы игрушку доставили в Москву отдельно, поэтому ребёнок и Паучка воссоединились уже дома.

Праздники в Дубае провела и семья рэпера Джигана. Однако и у них не обошлось без приключений: детей забрала местная полиция.

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Григорий Лепс трогательно поздравил дочь Николь с 18-летием
12 мая 2025, 15:37

Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)

Григорий Лепс трогательно поздравил дочь Николь с совершеннолетием. Артист выложил в соцсетях подборку снимков с именинницей, сделанных в разные периоды жизни, и кратко подписал: «Николь — 18! С днём рождения, дочь».
Исполнитель развёлся с Анной Шаплыковой в 2021 году. Несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили тёплые отношения. В браке у них родились трое детей: 24-летняя Ева, 15-летний Иван и Николь, которой исполнилось 18.

В честь дня рождения Николь опубликовала серию праздничных снимков. Девушка предстала в алом шелковом платье на бретелях и туфлях на каблуках, собрав длинные волосы в аккуратный хвост. В руках именинница держала букет розовых пионов.

«Мне 18, и это только начало! Совершеннолетняя — официально и красиво», — написала она.

Николь Лепс (фото: Instagram* / nicole.leps)

Мать девушки Анна Шаплыкова также поздравила дочь, разместив совместные фото.

«У этой девочки необыкновенная душа! Ей уже 18», — поздравила Шаплыкова.

Лепс не раз отмечал, что считает себя ответственным за развод с Шаплыковой. По его словам, именно он виноват в разрыве и осознаёт свою роль в произошедшем.

В настоящее время артист состоит в отношениях с Авророй Кибой — 19-летней студенткой из Лондона. Девушка на год старше Николь и, несмотря на учёбу за границей, регулярно прилетает в Москву.

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Валерию Меладзе могут закрыть въезд в Латвию вслед за Кристиной Орбакайте
Продюсер Рудченко предположил, что Меладзе могут закрыть въезд в Латвию
12 мая 2025, 15:30

Валерий Меладзе (Фото: Instagram* @meladzevalerian)

Покинувший Россию Валерий Меладзе собирается выступить в Риге в конце июня. Однако он может столкнуться с теми же санкциями, что и Кристина Орбакайте, которой недавно запретили въезд в Латвию.
Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что такие меры могут принять из-за неоднозначной гражданской позиции исполнителя. В ближайшее время латвийские власти будут тщательно проверять всех артистов с российским гражданском, которые планируют выступать в стране.

«Меладзе ранее был замечен в антироссийских высказываниях, но я думаю, что данного персонажа очень пристально изучат. Против него могут ввести ряд ограничений», – подчеркнул Рудченко в беседе с изданием «Абзац».
Напомним, что в 2022 году Валерий Меладзе прекратил концертную деятельность в России, а позднее покинул страну. В ходе одного из выступлений в Дубае певец поддержал лозунг украинских неонацистов. При этом открыто он не высказывался о своей гражданской позиции.

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