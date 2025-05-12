«Прыгать полуголой на сцене ее тоже дед научил?»: Вика Цыганова осудила звезд за лживые поздравления с 9 Мая

Вика Цыганова (Фото: Инстаграм** @tsiganova_fashion)
Вика Цыганова осудила знаменитостей, которые поздравили россиян с 9 мая напоказ. В своем Телеграм-канале исполнительница осудила «извративших» праздник артистов, наигранно «вздыхающих» и готовых на все ради заработка в РФ.
«Вылезла целая плеяда мелких подленьких душонок, которые попытались извратить память Победы и превратить ее в грустный день Памяти», — объявила Вика.
Первым делом артистка вспомнила уехавших в Израиль Аллу Пугачеву и Максима Галкина*.
«Самой первой вздыхать и охать начала Пугачева, выложив грустный пост с цитатой своей же песни. Вот самомнение у человека. И весна без нее не начнется, и День Победы не случится. <…> Ее муж, иноагент Галкин*, вспомнил своего деда, который освобождал Одессу от нацистов. <…> Интересно, что бы сейчас этот дедушка-ветеран сказал своему внуку-иноагенту, который уже 3 года пляшет под дудочку неонацистов?», — заметила певица.
Еще Цыганова упомянула и Лолиту Милявскую, которая в своем видеообращении призналась, что День Победы — это когда ничего не надо бояться. Ее этому дедушка научил.
«Интересно, а прыгать полуголой на сцене ее тоже дед научил?», — возмутилась Вика.
Артистка раскритиковала «лицемерных» звезд, готовых забыть о моральных принципах ради денег.
«Это позиция маленького человека — повздыхать тихо под одеялом, показать, как он любит Родину сильно, и зарабатывать», — подчеркнула Цыганова.
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Ольга Енгалычева