Певец Дмитрий Колдун раскрыл содержание своего райдера

05 ноября 2026, 12:18

Дмитрий Колдун (Фото: Instagram* @koldunmedia)

Певец Дмитрий Колдун накануне своего выступления на главной концертной площадке Тулы рассказал поклонникам, какие продукты входят в его личный райдер.





В беседе с Пятым каналом артист заявил, что в его стандартный набор входят свежие овощи, рыбная и мясная продукция, пара видов фруктов, сухарики из белевской пастилы и традиционный тульский пряник. Особым пунктом в списке значится кокосовая вода, которую певец регулярно употребляет для восстановления энергии после нагрузок.

«Конечно же, моя любимая кокосовая вода. Очень хорошо восстанавливает силы. Люблю, пью, балдею», — поделился Колдун.