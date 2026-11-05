«Почему не помочь?»: Плющенко объяснил, зачем звёздам говорить о добрых делах

05 ноября 2026, 11:54

Евгений Плющенко призвал знаменитостей рассказывать о благотворительности

Евгений Плющенко (Фото: Instagram* / @plushenkoofficial)

Евгений Плющенко высказался о благотворительности среди знаменитостей и призвал публичных людей не скрывать свою помощь другим. Фигурист считает, что рассказывать о добрых поступках не стыдно: напротив, такие истории могут вдохновить окружающих присоединиться к важным инициативам.





Об этом спортсмен заявил в интервью Эмину Агаларову. В качестве примера он привёл зарубежную практику, где участие известных артистов и спортсменов в благотворительных проектах нередко освещают на телевидении.





«Неприлично. Кто-то сказал это однажды, это подхватили в России. А вот в Америке или в Европе это наоборот показано. Болеют там дети, например, сложными заболеваниями, большие звезды футбола или артисты шоу-бизнеса приходят и делают. Это все выставляется телевидением. Это нужно показать людям, чтобы другие тоже подхватили. Если есть возможность, почему не помочь?» — поделился Плющенко.