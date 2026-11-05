«Нас связали родственные узы»: актёры сериала «Кухня» собрались почти полным составом

05 ноября 2026, 12:13

Звёзды «Кухни» встретились спустя шесть лет после завершения съёмок

Ирина Тёмичева, Елена Подкаминская, Сергей Лавыгин, Ольга Кузьмина, Михаил Башкатов, Мария Горбань, Валерия Федорович (Фото: Instagram* / @temicheva)

Актёры популярного сериала «Кухня» устроили тёплую встречу спустя шесть лет после завершения съёмок. Бывшие коллеги решили собраться за общим ужином и порадовать поклонников совместными фотографиями. Повод для встречи искать не стали — инициатива возникла спонтанно.





О встрече рассказала Ольга Кузьмина. По словам актрисы, годы работы над проектом настолько сблизили команду, что участники съёмок до сих пор ощущают себя одной большой семьёй, даже если долго не видятся.





«За столько лет "Кухня" нас связала какими-то родственными узами! Мы можем долго не видеться, но если жизнь сводит кого-то из нас в одном месте в одно время — в сердце остается ощущение чего-то теплого и родного. И вот, одним днём было принято решение собраться всем вместе просто так! Без повода! И как же здорово, что нам это удалось сделать почти полным составом», — написала Кузьмина.