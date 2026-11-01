Достижения.рф

«Мне не хватало внимания»: певица MONA раскрыла причину разрыва с Джараховым

Певица MONA рассказала, почему сама решила расстаться с Эльдаром Джараховым
MONA и Эльдар Джарахов (Фото: Telegram / @MonaRaava)

Певица MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская) впервые подробнее рассказала о причинах расставания с блогером Эльдаром Джараховым. В новом выпуске шоу «Натальная карта» артистка призналась, что именно она стала инициатором разрыва.



Одной из главных причин стали разные взгляды на проявление чувств. MONA хотелось больше внимания, заботы и эмоциональной поддержки. Ей было важно регулярно получать подтверждение любви, однако Джарахов не всегда мог дать ей то, в чём она нуждалась.

Певица объяснила, что бывший возлюбленный вырос в семье, где не было принято открыто выражать эмоции. Из-за этого его поведение порой усиливало тревожность артистки и мешало ей чувствовать себя уверенно в отношениях.

Также MONA призналась, что сама склонна полностью растворяться в партнёре и отдавать ему все свои силы. В итоге разные эмоциональные потребности стали одной из причин, по которым певица решила завершить роман.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0