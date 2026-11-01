«Мне не хватало внимания»: певица MONA раскрыла причину разрыва с Джараховым

01 ноября 2026, 20:29

Певица MONA рассказала, почему сама решила расстаться с Эльдаром Джараховым

MONA и Эльдар Джарахов (Фото: Telegram / @MonaRaava)

Певица MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская) впервые подробнее рассказала о причинах расставания с блогером Эльдаром Джараховым. В новом выпуске шоу «Натальная карта» артистка призналась, что именно она стала инициатором разрыва.