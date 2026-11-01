«Исправляли осложнение»: Анастасия Костенко заступилась за Дмитрия Тарасова

01 ноября 2026, 20:12

Анастасия Костенко объяснила, почему Дмитрий Тарасов запрещал ей плакать на шоу

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

Анастасия Костенко объяснила, почему Дмитрий Тарасов так резко реагировал на её слёзы и жалобы во время испытаний в реалити-шоу «Ставка на любовь». Поведение футболиста вызвало недовольство зрителей: многие посчитали, что он не поддерживал супругу, когда та жаловалась на самочувствие. Однако модель решила встать на защиту мужа и рассказать, почему он придерживается такой позиции.





Костенко опубликовала видео с дочерьми Миланой и Евой, которые с раннего возраста занимаются художественной гимнастикой. Она спросила девочек, что запрещено в профессиональном спорте. Дети ответили, что спортсменам нельзя показывать характер и плакать. Анастасия пояснила, что именно в такой дисциплине воспитывают профессиональных спортсменов, поэтому Дмитрий привык мыслить так же.



Кроме того, модель рассказала подписчикам, что отправилась на съёмки проекта ещё во время восстановления после операции. Помимо гиперлордоза, у неё были ограничения на физические нагрузки, которые серьёзно повлияли на прохождение испытаний. По словам Анастасии, реабилитация после маммопластики на тот момент ещё не завершилась.





«Мне исправляли осложнение, из-за того, что я забеременела в важный период восстановления после маммопластики. На проект я пришла в период реабилитации, он ещё не совсем завершился, что-то можно было делать, но только без давления на грудные мышцы и верхний полюс в целом, он не был готов и был полгода в состоянии покоя и поддержки», — рассказала она в своём Telegram-канале.