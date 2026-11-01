Стало известно, сможет ли Волочкова наказать директора за обман

01 ноября 2026, 20:27

Юрист Сорокин: Волочкова подтвердит обман директора только при доказанной оплате

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова заявила об обмане на деньги и может привлечь директора к ответственности, если стороны обсуждали детали выступления и оплату. Такое мнение высказал юрист Сергей Сорокин.





В беседе с изданием «Абзац» Сорокин объяснил: ролик с претензиями в соцсетях сам по себе не даёт оснований для проверки. Чтобы доказать вину директора, Волочковой нужно предоставить правоохранителям переписку или другие документы с условиями договоренности.

«Всё зависит от того, как закреплялась их договорённость. В случае если ей сказали: «Прилетай, тебе заплатят столько-то», она прилетела, но потом услышала: «Я тебе ничего не должен», то это может быть квалифицировано как мошенничество. Но если человек звонит, предлагает выступление, но нигде в переписке не фигурирует «Я тебе за это заплачу столько-то», то это просто хитрость человеческая», — пояснил эксперт.