«Я испытала разочарование»: Наталия Антонова разводится после 20 лет брака

27 сентября 2026, 20:08

Актриса Наталия Антонова подала на развод с мужем после двух десятилетий брака

Наталия Антонова (Фото: Instagram* / @n.antonova)

Наталия Антонова сообщила о разводе с мужем после 20 лет семейной жизни. Актриса посвятила этому отдельный пост в социальных сетях и откровенно рассказала о чувствах, которые переживает сейчас.





По словам артистки, решение о разводе стало для неё следствием сильного разочарования. Антонова призналась, что именно это чувство оказалось для неё самым тяжёлым — не боль и не злость, а ощущение пустоты.





«На днях испытала такое чувство… и называется оно — разочарование. Не больно. Не плохо. Темно и пусто. Точка. Это чувство я испытывала, когда подала на развод», — написала актриса.

«Что помогает? Жить дальше, верить в Бога, молиться, много гулять, не унывать. Смотреть на красивую природу, слушать музыку. Да, слушать музыку и не плакать», — поделилась Наталия.