«Я испытала разочарование»: Наталия Антонова разводится после 20 лет брака
Актриса Наталия Антонова подала на развод с мужем после двух десятилетий брака
Наталия Антонова сообщила о разводе с мужем после 20 лет семейной жизни. Актриса посвятила этому отдельный пост в социальных сетях и откровенно рассказала о чувствах, которые переживает сейчас.
По словам артистки, решение о разводе стало для неё следствием сильного разочарования. Антонова призналась, что именно это чувство оказалось для неё самым тяжёлым — не боль и не злость, а ощущение пустоты.
«На днях испытала такое чувство… и называется оно — разочарование. Не больно. Не плохо. Темно и пусто. Точка. Это чувство я испытывала, когда подала на развод», — написала актриса.Антонова не стала раскрывать подробности семейной ситуации и причины, которые привели её к решению о расставании. Вместо этого артистка рассказала, что помогает ей справляться с переживаниями и продолжать жить дальше.
«Что помогает? Жить дальше, верить в Бога, молиться, много гулять, не унывать. Смотреть на красивую природу, слушать музыку. Да, слушать музыку и не плакать», — поделилась Наталия.Для актрисы этот развод становится завершением двадцатилетнего этапа её жизни. Сейчас Антонова старается сосредоточиться на себе, сохранять внутреннее спокойствие и не позволять переживаниям полностью погрузить её в уныние.