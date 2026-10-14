Вдова Юдашкина опубликовала памятное фото в день рождения модельера

14 октября 2026, 12:32

Вдова Юдашкина поздравила умершего мужа с днем рождения

Валентин Юдашкин (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Вдова модельера Марина Юдашкина опубликовала в личном блоге трогательный пост в память о супруге. Валентину Юдашкину 14 октября исполнилось бы 63 года.





Российский дизайнер ушёл из жизни 2 мая 2023 года после борьбы с онкологическим заболеванием. В памятную дату Марина Юдашкина разместила портрет мужа, на котором он запечатлён в тёмно-зелёной водолазке и чёрном жакете, улыбающимся в камеру.



Валентин Юдашкин (Фото: Instagram*/marinayudashkina)



«Сегодня твой день рождения! Светлая память, дорогой!» — подписала публикацию вдова модельера.