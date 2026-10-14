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Вдова Юдашкина опубликовала памятное фото в день рождения модельера

Вдова Юдашкина поздравила умершего мужа с днем рождения
Валентин Юдашкин (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Вдова модельера Марина Юдашкина опубликовала в личном блоге трогательный пост в память о супруге. Валентину Юдашкину 14 октября исполнилось бы 63 года.



Российский дизайнер ушёл из жизни 2 мая 2023 года после борьбы с онкологическим заболеванием. В памятную дату Марина Юдашкина разместила портрет мужа, на котором он запечатлён в тёмно-зелёной водолазке и чёрном жакете, улыбающимся в камеру.

Валентин Юдашкин (Фото: Instagram*/marinayudashkina)

«Сегодня твой день рождения! Светлая память, дорогой!» — подписала публикацию вдова модельера.
В комментариях память Валентина Юдашкина почтили представители российского шоу-бизнеса. Кристина Орбакайте оставила под снимком лаконичный комментарий: «Наш любимый Валечка».

Алла Пугачёва, мать певицы, также была близка с модельером. После его смерти она признавалась, что тяжело переживает утрату и скучает по другу. Весной Примадонна написала в блоге Марины Юдашкиной трогательные слова о том, как ей не хватает Валентина.

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