«Мне не нужна певица»: Прохор Шаляпин отказался вступать в отношения со звездой шоу-бизнеса

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)
Прохор Шаляпин посетил празднование дня рождения телеведущей и блогера Карины Мурашкиной и пожелал ей женского счастья. В беседе с журналистами он выразил мнение, что не стоит искать партнера среди людей из шоу-бизнеса и киноиндустрии, приводит его слова VOICE.
«Я не верю в эти актерские пары. Среди двоих дураков всегда найдется один умнее. Жить с актером или актрисой — это настоящий ад», — заявил финалист «Фабрики звезд-6».
Он также добавил, что не заинтересован в отношениях с певицами или моделями. Артист по-прежнему предпочитает общаться с женщинами, значительно старше себя. В данный момент он дружит с 96-летней Лилечкой.
«Все восхищаются тем, что в 96 лет женщина может оставаться настоящей женщиной. Вы бы видели ее глаза! Я недавно установил ей новую раковину, и горжусь этим. Оплатил все расходы, и результат принес ей столько радости», — рассказал шоумен.
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