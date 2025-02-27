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«Мне не нужна певица»: Прохор Шаляпин отказался вступать в отношения со звездой шоу-бизнеса

Прохор Шаляпин заявил, что не хочет отношений с моделями и певицами
Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин посетил празднование дня рождения телеведущей и блогера Карины Мурашкиной и пожелал ей женского счастья. В беседе с журналистами он выразил мнение, что не стоит искать партнера среди людей из шоу-бизнеса и киноиндустрии, приводит его слова VOICE.
«Я не верю в эти актерские пары. Среди двоих дураков всегда найдется один умнее. Жить с актером или актрисой — это настоящий ад», — заявил финалист «Фабрики звезд-6».

Он также добавил, что не заинтересован в отношениях с певицами или моделями. Артист по-прежнему предпочитает общаться с женщинами, значительно старше себя. В данный момент он дружит с 96-летней Лилечкой.

«Все восхищаются тем, что в 96 лет женщина может оставаться настоящей женщиной. Вы бы видели ее глаза! Я недавно установил ей новую раковину, и горжусь этим. Оплатил все расходы, и результат принес ей столько радости», — рассказал шоумен.

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#артист
Люся Чеботина заявила, что поет на уровень выше, чем многие артисты в России
27 февраля 2025, 14:04

Люся Чеботина (Фото: Инстаграм* @lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина заявила, что она поет намного лучше, чем многие российские артисты. Об этом она сообщила в программе «CATRINE ENDORPHINE», передает «СтарХит».
По словам исполнительницы, данное заявление является не проявлением звездной болезни, а объективным видением.

«Я здраво оцениваю свои возможности. В первую очередь, голос — это про физические возможности, и здесь я способнее, чем многие другие. Когда мне говорят: „Это не твое“, — я понимаю, что люди просто-напросто видят во мне конкурента и высказывают это не от чистого сердца, а чтобы сбить меня с толку», — утверждает певица.

Некоторые могли обвинить Чеботину в звездной болезни, но артистка поясняет, что просто стала увереннее в себе. Она также добавила, что всегда была вежлива с людьми и не позволяла себе хамского поведения.

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Роман с Дайнеко и Тоневой, роли в кино и новая группа: как сейчас живет Павел Артемьев и почему он ушел из группы «Корни»
27 февраля 2025, 13:36

Павел Артемьев (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

На рубеже 2000-х годов вся страна узнала харизматичного кудрявого юношу из «Фабрики звезд» Павла Артемьева. Впоследствии он стал частью группы «Корни», но позже покинул коллектив. 28 февраля Павлу исполняется 42 года. О том, как сложилась его судьба и о личной жизни, расскажет «Радио 1».

Детство и семья


Павел Артемьев родился в чешском городе Оломоуц. Его отец был военным врачом, а мать — писательницей. В семье росли ещё двое детей: старший брат Захар, который стал журналистом и писателем, и сестра Ольга, выпустившая несколько поэтических сборников.

Родители мальчика развелись, и его мать Галина Артемьева вновь вышла замуж за музыканта Константина Лифшица. Именно отчим, вероятно, сыграл ключевую роль в том, что будущий артист увлёкся музыкой.

Павел Артемьев (фото: Instagram* / artpasha)

Путь к музыке и первые шаги в карьере


В 90-е годы семья переехала в Италию, где Павел уже в 12 лет написал свою первую песню.

«Она была совершенно идиотская. На английском языке. О том, какая у меня страшная девчонка. У меня не было девушки тогда, но я, видимо, такой я представлял свою пару», — рассказал позже певец.

После школы он поступил в Миланскую консерваторию имени Джузеппе Верди, выбрав класс тромбона. Но параллельно молодой человек строил карьеру в модельном бизнесе и даже участвовал в показах Вивьен Вествуд.

Павел Артемьев в 13 лет на обложке журнала (фото: Instagram* / artpasha)

Вернувшись в Россию, Артемьев заинтересовался японской культурой и поступил в Институт стран Азии и Африки. Однако проучился там всего два года: изучение языка требовало полной отдачи, а Павлу хотелось больше времени уделять творчеству и музыке.

«На вечеринке, где я подрабатывал моделью, меня познакомили с Игорем Матвиенко, меня ему представили, как мальчика, который поет и пишет песни. Мы разошлись и через полгода мне от него позвонили и пригласили на прослушивание, а потом через полгода — на кастинг «Фабрики звезд», — вспоминал Артемьев.

Участие в «Фабрике звёзд»


Желая стать известным артистом, Павел отправился на кастинг «Фабрики звезд». Высокий, кудрявый, с очаровательной картавостью — он сразу покорил жюри.

На момент участия в проекте ему было 19 лет. По словам Артемьева, многое из закулисной жизни телешоу зрители так и не увидели.

Одной из особенностей Павла было сильное картавое произношение. Специально приглашенный педагог помог ему улучшить дикцию, и к концу проекта его речь стала значительно четче.

Песня «Понимаешь»


Запомнился Артемьев и своим дуэтом с Ириной Тоневой — вместе они исполнили песню «Понимаешь». Во время выступлений с этой композицией, слушателям казалось, что музыканты влюблены друг в друга, так как они весьма чувственно исполняли хит — поклонники были уверены, что такую химию невозможно сыграть. Все мечтали, чтобы этот дуэт стал постоянным, но продюсер Игорь Матвиенко решил иначе.

Ирина Тонева (фото: Instagram* / irinatonevaofficial)

Композиция впервые прозвучала в 2002 году на одном из отчетных концертов «Фабрики звезд». Авторами стали два знаковых человека: текст написал Игорь Сорин (экс-участник группы «Иванушки International»), а музыку — продюсер проекта Игорь Матвиенко.

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Группа «Корни»


Главным итогом «Фабрики» стало создание группы «Корни», которая победила в проекте. Коллектив состоял из Павла Артемьева, Александра Асташенка, Алексея Кабанова и Александра Бердникова.

Игорь Матвиенко написал для квартета множество хитов: «Ты узнаешь её», «Это ты объявила войну», «Снова в школу». Но у Артемьева были и собственные творческие амбиции. Он стал автором таких песен, как «Я теряю корни» и «На века», а также участвовал в создании текста «Плакала берёза».

Со временем стало очевидно, что участники группы имеют совершенно разные музыкальные вкусы, и лишь контракт удерживает их в рамках одного проекта.

Павел Артемьев (фото: Instagram* / artpasha)

Как вспоминал позже Асташенок, в группе начались постоянные конфликты. Настолько, что музыканты могли поссориться из-за места в автобусе.

«Одно неосторожное слово — и вот уже мы посылаем друг друга куда подальше. Понятно, что не в креслах дело. Это была борьба за лидерство. Я переживал, подсчитывал, кого чаще по телевизору показали, кому во время интервью больше вопросов задали. Потом плюнул — не люблю в очередь пристраиваться, даже за славой. А деньги платили всем, причем неплохие», — признался он.

В 2010 году Павел решил не продлевать соглашение и покинул коллектив.

«Почему я ушел из группы? Ну потому что сколько можно! Я был в группе восемь лет! Решение было осознанное. К нему я шел задолго до окончания контракта, понимал, что продлевать его не буду. Сказал продюсерам за полтора года, чтобы не было никаких неожиданностей, ссор, обид», — сообщил певец.

Уже зимой того же года он представил публике свой новый проект — группу 21 Gramm, вскоре переименованную в Artemiev. Артист признаётся, что он не уходил «в никуда» — у него был чёткий план действий.

Павел Артемьев (фото: Instagram* / artpasha)

Карьера в кино и театре


К моменту ухода из «Корней» Павел уже имел опыт съемок в кино — он сыграл в фильме «Доброволец» режиссёра Эдуарда Боякова. Вскоре он стал частью труппы театра «Практика», а затем начал сотрудничать с Институтом русского театра и «Политеатром». На экране Павел появился в сериалах «Клуб» и «Счастливы вместе». В фильме «Интимные места» его образ вызвал бурное обсуждение у зрителей. В 2020 году Артемьев снялся в современной экранизации «Мертвых душ» Григория Константинопольского.

Павел Артемьев (фото: Instagram* / artpasha)

В 2021 году исполнил главную роль в сериале «Историк».

«Мой герой Андрей Викторович Изворин — человек неординарный, который нашел теорию цикличности. По его теории, если за совершенное в прошлом преступление был наказан невиновный или оно осталось нераскрыто, оно обязательно повторится. Он изломанный, искромсанный человек со множеством внутренних демонов. Для меня это очень интересный персонаж, такой на грани безумия человек», — рассказал артист.


Личная жизнь: сплетни и правда


Артемьев не любит обсуждать свои романтические отношения и делает всё возможное, чтобы они оставались в тайне.

Впрочем, в нулевые ходили слухи, что его связывали отношения с Ириной Тоневой. Поклонники были уверены, что между ними была химия.

«Может быть, в какие-то моменты любовь с Пашей была, но мы друг другу об этом не говорили. И она не развилась. Ты очень близко, в этот момент не до человека, а до его сути, когда играешь. Поэтому часто в кино люди прибегают к физическим контактам, они слишком быстро доходят до химии, и она возникает. Но мы просто повзаимодействовали и дальше уже не стали ничего делать», — сказала Ирина.

Павел Артемьев (фото: Instagram* / artpasha)

Однако сам Павел решил покончить с этой историей и сообщил поклонникам, что между ними с Тоневой никогда не было романтических отношений.

«Нужно рассеять туман и ответить на этот вопрос. У нас не было с Ирой романа. Нет-нет. Мы друг к другу прекрасно относимся, люблю ее и уважаю. Даже если я касался ее губ, это не значит, что у нас был роман, что за детский сад?!» — сказал музыкант в интервью на YouTube канале.

Еще одной предполагаемой пассией артиста называют Викторию Дайнеко. Поговаривали, что во времена «Фабрики» она испытывала к нему симпатию, но у Павла уже были отношения. Позже, когда Виктория переживала разрыв с танцором Гариком, она якобы нашла утешение в Артемьеве.

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Более того, по слухам, на Дайнеко также обратил внимание Алексей Кабанов, что вызвало напряжение в коллективе. Однако ни один из участников этого любовного треугольника так и не подтвердил догадки фанатов.

Сам Павел утверждает, что всегда был сосредоточен на карьере, а не на личной жизни.

Где сейчас Павел Артемьев


Сегодня Павел продолжает активно выступать в театре. В 2023 году он сыграл главную роль в спектакле «Не могу приехать. Цветет миндаль», посвящённом 90-летию Андрея Вознесенского.

Группа Artemiev по-прежнему радует поклонников новыми треками, а сам артист остается верен себе — он идет своим путем, не гонясь за популярностью.

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«Всё порешать»: Буйнов предложил денег сыну пострадавшей в ДТП пенсионерки
SHOT: Буйнов предложил денег сыну пострадавшей в ДТП пенсионерки
27 февраля 2025, 13:16

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Звезда эстрады Александр Буйнов предложил сыну пострадавшей в подмосковном ДТП пенсионерки денег, чтобы «все порешать» до приезда Госавтоинспекции. Как пишет SHOT, родственники отказались.
По словам очевидцев, после случившегося исполнитель хотел откупиться, ведь теперь его могут лишить водительских прав. Пострадавшую сейчас обследуют, медики подозревают перелом ребер. Женщину перевезли в звенигородскую больницу.

Ранее Буйнов заявил журналистам, что держит связь с семьей пострадавшей, и не собирался покинуть место аварии.

«Женщина легко травмирована: синяки, растяжение связки левого колена», — комментировал певец.
О произошедшем ДТП с участием Буйнова стало известно сегодня утром. Как писал Mash, мужчина заперся в машине, пока пенсионерке помогали.

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«Я на связи с семьей пострадавшей»: Буйнов сделал заявление о произошедшем ДТП
Super: Буйнов заявил, что не пытался скрыться с места ДТП
27 февраля 2025, 12:55

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певец Александр Буйнов не пытался покинуть место ДТП. Об этом исполнитель хита «Падают листья» заявил изданию Super.
«В сумерках наехал правым крылом машины. На авто никаких следов нет. Со мной все норм. Женщина легко травмирована: синяки, растяжение связки левого колена. Я на связи с семьей пострадавшей», — пояснил он.
Ранее в сети появились кадры первых минут после случившейся аварии. Как писал Telegram-канал Mash, все произошло в подмосковной Апрелевке.

Согласно публикации, Буйнов сказал, что не заметил женщину на переходе, поэтому не успел вовремя среагировать. Известно, что звезда лечится от онкологии препаратами.

Ранее сообщалось, кого сбил Александр Буйнов.

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Стал звездой КВН, спасает детей и инвалида-шурина: как живет актер из «Реальных пацанов» Николай Наумов
27 февраля 2025, 12:42

Николай Наумов (Фото: ВКонтакте @realnie_pacany)

28 февраля Николаю Наумову исполняется 43 года. Актер стал известным благодаря роли Коляна в сериале «Реальные пацаны» о молодежи из Перми. Мало кто знает, что вне экрана артист уже много лет занимается благотворительностью.
О том, как сложилась жизнь Николая Наумова — в материале «Радио 1».

Биография Николая Наумова


Николай Наумов родился 28 февраля 1982 года в Перми. Его отец был военным, а мама — домохозяйкой. У Николая есть младший брат Дмитрий.

Несмотря на то, что Николай жил в неблагополучном районе города, он не стал местным хулиганом. Всё свободное время он посвящал чтению и изучению иностранных языков. На это повлияла мать Наумова, которая искренне хотела, чтобы ее сын вырос серьёзным человеком.

«На самом деле Колян не так уж от меня далёк. Я сам вырос в таком же «неблагополучном» районе и общался с подобными людьми. Что касается меня лично, то я, конечно, не такой брутальный примат: всё-таки считаю себя интеллигентным человеком. Хотя готов подписаться практически под любым поступком своего героя», — говорил Николай в одном из интервью.

Окончив в 1999 году Пермский кадетский корпус, Наумов начал думать о будущей профессии. Выбор будущего актера пал на факультет иностранных языков в Пермском педагогическом училище.

Николай Наумов в КВН


В студенческие годы Николай Наумов познакомился с однокурсниками, которые пригласили его выступать в команде КВН. Молодой человек охотно принял приглашение и рискнул выйти на сцену. Тогда он вдруг осознал, что хочет связать с этим свою жизнь.

Впоследствии юмор стал для Николая отдушиной, а любовь к иностранным языкам постепенно сошла на нет. Вскоре студентом заинтересовались КВНщики из сборной команды «Парма». Игроки решили, что Николай отлично впишется в образ типичного уральского гопника. На тот момент в коллектив входили Светлана Пермякова, Жанна Кадникова и бывший резидент Comedy Club Олег Верещагин.

В 2001 году «Парма» стала чемпионом Первой лиги, а еще через несколько лет — взяла кубок на фестивале «Голосящий КиВиН» в Юрмале. Настоящая популярность обрушилась на команду Наумова в 2004 году, когда они стали финалистами Высшей лиги. После этого коллектив распался.

Николай Наумов в сериале «Реальные пацаны»


В один из дней Наумову позвонил старый знакомый — Антон Зайцев. Он предложил снять сериал о российской провинции, главным героем которого станет Николай. Незадолго до звонка создатель «Реальных пацанов» случайно услышал разговор двух парней, которые ехали в троллейбусе в растянутых спортивных штанах и лакированных туфлях. Этот эпизод стал одним из решающих.

Так студент иняза на целых 13 лет оказался вовлечён в историю пермского героя Коляна. Вместе с Наумовым в съемках принимали участие юмористы из других коллективов КВН и харизматичные театральные актёры.

Николай Наумов (Фото: ВКонтакте @realnie_pacany)

«Вообще, это дух нашего времени, такого странного и интересного, когда Оля Бузова пишет книгу о себе. А чем наш Колян хуже? Он ничуть не менее смешной, чем прекрасная Ольга Бузова. И прелесть этого персонажа в том, что он очень просто, живо и по-настоящему реагирует на жизнь — как чувствует, так и делает», — рассказывал актер.

С той поры к Николаю Наумову пришла всенародная слава. Его стали часто узнавать на улице и просить автографы.

«Для меня было удивительно, что на улице ко мне стали подходить люди и абсолютно искренне говорить, что выросли на моём сериале. Поначалу мне было немного дико и смешно, но я реально осознал, что так оно и есть — прошло 10 лет. Люди сходили в армию, кто-то отсидел и вышел, кто-то выздоровел, кто-то заболел. Это огромный срок, большой период жизни», — вспоминал артист.

Фильмы и сериалы с Николаем Наумовым


После грандиозного успеха Наумова начали приглашать на съёмки фильмов. Хотя в качестве камео Николай Наумов дебютировал в 2003 году в одной из серий сериала «Мангуст». В 2009 году он сыграл сотрудника ГИБДД, старшего лейтенанта Корочкина в комедии Сарика Андреасяна «ЛОпуХИ». Несмотря на то, что картина получила низкие рейтинги, её посмотрели почти миллион человек.

Спустя ещё два года Николай Наумов снялся в комедии «Беременный», в котором сыграл эпизодическую роль корреспондента телеканала МУЗ ТВ. В 2012 году он вместе с Араратом Кещяном сыграл в фильме «Няньки». Также он принимал участие в съемках фильмов «Друзья друзей» (2013) и «Корпоратив» (2014).

В 2015-м актер озвучил рассказчика в документальном фильме «Васенин». Спустя год на телеканале ТНТ вышел сериал «Бедные люди». В 2017 году Николай появился в эпизоде комедии «Гражданский брак». Артист также снялся в фильме «Сердце Пармы», основанного на одноимённом романе Алексея Иванова.

Одним из самых успешных в фильмографии Наумова стал детектив «Волшебный участок» 2023 года. Пермяку досталась роль бывшего полицейского Алексея Попова, который оказывается вовлечён в необычную историю со сказочными персонажами.

Также актёр засветился сразу в нескольких телевизионных проектах — в шоу «Слава Богу, ты пришёл!» и «Камеди Вумен». А в программах «Comedy Баттл. Без границ» и «Не спать!» Николай стал членом звёздного жюри. В 2021 году он принимал участие в «Форт Боярде», который выиграл в ожесточённой борьбе. Полученный денежный приз Наумов перечислил на счёт двух детских фондов — «Живи, малыш» и «Дедморозим».

Личная жизнь Николая Наумова


Пока фанаты думали, что экранный роман с Зоей Бербер перерос в реальный, Николай Наумов уже состоял в браке. Его избранницей стала девушка по имени Альбина, с которой он познакомился на праздновании Дня города еще в 2007 году. Альбина подрабатывала раздачей листовок, а Николай с друзьями собирался на вечеринку. У парней совсем не было денег, и они решились попросить 500 рублей у промоутера. Девушка согласилась занять денег только при одном условии — если ее возьмут с собой.

Оказавшись в одной компании, Коля и Альбина сразу понравились друг другу. Так и начался роман, который быстро перешел в брак. У Альбины татарские корни, она мечтает о большой и дружной семье.

Николай Наумов с супругой (Фото: ВКонтакте @realnie_pacany)

Альбина Наумова уже родила мужу троих детей: Амину, Александра и Сергея.

Взял на полное обеспечение инвалида


Стоит отметить, что Николай полностью обеспечивает брата супруги, Даниила Сафина, который стал инвалидом. Это произошло более 10 лет назад, когда он получил серьезную травму головы в драке и долго пролежал в реанимации. Наумов полностью взял на себя ответственность за него.

Общественная деятельность Николая Наумова


В 2018 году Николай Наумов стал креативным директором приложения «Автокласс», которое помогает учить Правила дорожного движения в интерактивном формате — с помощью аудио- и видеоуроков, картинок и скетчей с Николаем Наумовым. Приложение запустили не только в России, но и Белоруссии.

Актер также принимает активное участие в благотворительных акциях и даже является благотворителем сразу двух детских фондов — это «Живи, малыш» и «Дедморозим».

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