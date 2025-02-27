«Всё порешать»: Буйнов предложил денег сыну пострадавшей в ДТП пенсионерки

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Звезда эстрады Александр Буйнов предложил сыну пострадавшей в подмосковном ДТП пенсионерки денег, чтобы «все порешать» до приезда Госавтоинспекции. Как пишет SHOT, родственники отказались.
По словам очевидцев, после случившегося исполнитель хотел откупиться, ведь теперь его могут лишить водительских прав. Пострадавшую сейчас обследуют, медики подозревают перелом ребер. Женщину перевезли в звенигородскую больницу.
Ранее Буйнов заявил журналистам, что держит связь с семьей пострадавшей, и не собирался покинуть место аварии.
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Ранее Буйнов заявил журналистам, что держит связь с семьей пострадавшей, и не собирался покинуть место аварии.
«Женщина легко травмирована: синяки, растяжение связки левого колена», — комментировал певец.О произошедшем ДТП с участием Буйнова стало известно сегодня утром. Как писал Mash, мужчина заперся в машине, пока пенсионерке помогали.
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Никита Кротов