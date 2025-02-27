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«Всё порешать»: Буйнов предложил денег сыну пострадавшей в ДТП пенсионерки

SHOT: Буйнов предложил денег сыну пострадавшей в ДТП пенсионерки
Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Звезда эстрады Александр Буйнов предложил сыну пострадавшей в подмосковном ДТП пенсионерки денег, чтобы «все порешать» до приезда Госавтоинспекции. Как пишет SHOT, родственники отказались.
По словам очевидцев, после случившегося исполнитель хотел откупиться, ведь теперь его могут лишить водительских прав. Пострадавшую сейчас обследуют, медики подозревают перелом ребер. Женщину перевезли в звенигородскую больницу.

Ранее Буйнов заявил журналистам, что держит связь с семьей пострадавшей, и не собирался покинуть место аварии.

«Женщина легко травмирована: синяки, растяжение связки левого колена», — комментировал певец.
О произошедшем ДТП с участием Буйнова стало известно сегодня утром. Как писал Mash, мужчина заперся в машине, пока пенсионерке помогали.

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«Я на связи с семьей пострадавшей»: Буйнов сделал заявление о произошедшем ДТП
Super: Буйнов заявил, что не пытался скрыться с места ДТП
27 февраля 2025, 12:55

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певец Александр Буйнов не пытался покинуть место ДТП. Об этом исполнитель хита «Падают листья» заявил изданию Super.
«В сумерках наехал правым крылом машины. На авто никаких следов нет. Со мной все норм. Женщина легко травмирована: синяки, растяжение связки левого колена. Я на связи с семьей пострадавшей», — пояснил он.
Ранее в сети появились кадры первых минут после случившейся аварии. Как писал Telegram-канал Mash, все произошло в подмосковной Апрелевке.

Согласно публикации, Буйнов сказал, что не заметил женщину на переходе, поэтому не успел вовремя среагировать. Известно, что звезда лечится от онкологии препаратами.

Ранее сообщалось, кого сбил Александр Буйнов.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#дтп
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«Как Ефремова»: Адвокат рассказал, как Буйнова могут наказать за ДТП с пенсионеркой
Адвокат Воропаев: за ДТП с пенсионеркой Буйнова могут наказать как Ефремова
27 февраля 2025, 11:25

Александр Буйнов (Фото: телеграм-канал @buinovofficial)

Вчера у одного из домов в подмосковном городе Апрелевка «Лексус» наехал на 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая с разрывом связки госпитализирована.
Выяснилось, что за рулем иномарки находился Народный артист России, певец Александр Буйнов. В настоящий момент выясняются все детали случившегося.

Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что ДТП с причинением того или иного ущерба здоровью пешехода всегда является сложным предметом разбирательства. В особенности — если за рулем автомобиля находится медийная личность.

«В нашем случае пострадавшей нанесен вред здоровью в виде разрыва связки, однако нужно понимать, этот разрыв делится на 3 категории тяжести: легкий вред — частичный разрыв с минимальной потерей функции, средний вред — частичный разрыв с более выраженной болью и нестабильностью, тяжкий вред - полное разрушение с сильной болью и нестабильностью», — уточнил эксперт.

По его словам, чтобы наказывать народного артиста, нужно выяснить все детали — например, не нарушал ли Буйнов правил дорожного движения или был ли он в состоянии алкогольного опьянения.

«Будут учитывать степень вины пострадавшей, тяжесть ее травмы. Будут смотреть, были ли предприняты Буйновым действия, направленные на немедленное оказании первой помощи пострадавшей, и пытался ли артист загладить свою вину, выплатил ли какую-нибудь компенсацию», — объяснил адвокат.

Он подчеркнул, что все это не умоляет того факта, что автомобиль является средством повышенной опасности и возлагает на водителя огромную ответственность.

«Известны случаи, когда медийные личности получали реальный срок и не маленький (Михаил Ефремов), так же случаи когда медийные личности избегали реального срока (блогер Эдвард Бил)», — прокомментировал Воропаев.

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#авария
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Дочь Леры Кудрявцевой слегла из-за серьезного недуга
Кудрявцева переживает за свою заболевшую дочку
27 февраля 2025, 10:57

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале поделилась переживаниями, которые связаны с болезнью ее 6-летней дочери от мужа Игоря Макарова. Выяснилось, что Маша больше недели назад серьезно заболела. Согласно мнению ведущей, дочка заразилась вирусом, который сейчас «гуляет» по столице.
«Вирус в Москве — это трындец. Маша просто пластом восемь дней с температурой 38-39. Присоединился отит и я, конечно, испугалась, начали антибиотики», — пояснила Кудрявцева.

При этом звезда российского шоу-бизнеса получила замечание от своей матери Александра Ивановны, которая выступает против лечения «химией». Бабушка Маши всю жизнь лечится исключительно народными методами.

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#вирус
#жизнь
#шоу
#антибиотики
#девочка
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«Вопреки всем трудностям»: Козловский рассказал о своей сложной жизни в России
Козловский настаивает, что не предал свою страну
27 февраля 2025, 10:36

Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)

Данила Козловский выиграл в суде над главой ФПБК Виталием Бородиным. Артисту пришлось защищать свою репутацию после обвинений в экстремизме и нарушении миграционных правил. Об этом сообщает 7Дней.ру.
«То, о чем писал Бородин, — неправда. Теперь официально! Вопреки его стараниям грязной ложью создать вокруг меня атмосферу подозрительности и ненависти, вопреки всем трудностям, я продолжаю жить в России. Я никогда и никуда не уезжал», — заявил Козловский.

По его словам, ​он никогда не перестал любить свой дом.

Слухи об эмиграции актера серьезно ударили по его репутации. Уточняется, что он потерял работу в театре и перестал получать перспективные предложения о съемках в кино.

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Леонид Якубович много лет скрывал 10-комнатную квартиру и замок, как у Пугачёвой

«Я всегда очень долго переживаю, потому что любила»: Ольга Бузова рассказала о том, как страдала по бывшим

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#суд
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«Я всегда очень долго переживаю, потому что любила»: Ольга Бузова рассказала о том, как страдала по бывшим
Ольга Бузова рассказала о том, как страдала по бывшим
27 февраля 2025, 10:06

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова пережила два болезненных расставания. Футболист Дмитрий Тарасов не просто объявил о разводе, но и выгнал из дома, забрав подарки. А шоумен Дава (Давид Манукян), по словам певицы, поднимал на нее руку. Об этом ведущая рассказала в интервью шоу «Восточный экспресс» на радио «Восток FM».
Каждое расставание проходило для Бузовой крайне болезненно. Певица впадала в депрессию, но со временем ей удавалось восстановить силы и превращать боль в толчок для карьеры. По ее словам, разрыв «надо перестрадать».

«Невозможно без этого. Если ты не проживешь свою боль, не проплачешь, не проговоришь, не объяснишь у тебя это будет всплывать из отношений в отношения. Я всегда очень долго переживаю, потому что я любила и это нормально — переживать после расставания. Я настрадалась, наплакалась, наревелась», — пояснила телеведущая.

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